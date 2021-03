EBU (Den europeiske kringkastingsunionen) har avslått Hviterussland sitt bidrag til Eurovision Song Contest. De truer med å diskvalifisere landet dersom de ikke endrer bidraget.

Det hviterussiske bidraget er nemlig av et band som har gitt ut sanger som håner protestene mot president Lukasjenko. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Opposisjonspersoner i landet skal ha oppfordret en lovgiver fra EU-parlamentet til å suspendere Hviterussland fra Eurovision-konkurransen.

I Hviterussland har det vært store protester etter at Aleksandr Lukasjenko i august ble gjenvalgt, etter det opposisjonen mener var omfattende valgjuks.

– MGP-ekspert: Patetisk

Det er gruppa «GalasyZMesta» som står for Hviterussland sitt bidrag med sangen «Ya Nauchu Tebya».

Bandet og sangen skal ha blitt valgt internt av kringkasteren BTRC, og ikke ved nasjonal stemmeavgiving. Sangen blir kritisert for å ha en tekst med politisk undertone, og skal håne demonstrantene som krever at Lukasjenko går av.

FAN: Anders Tangen er en av Norges største Eurovision-fans og eksperter. Han mener det er patetisk at et bidrag bidrar til å undertrykke opposisjonen i Hviterussland. Foto: Privat

Sangen heter «Jeg skal lære deg», og inneholder strofer som «Du må bare adlyde meg» og «du må være fornøyd med alt.»

– Det viser vel ganske mye desperasjon og det er ganske patetisk syns jeg, av en president i et stort land som Hviterussland er, mener MGP-ekspert Anders Tangen.

Han sier videre:

– Det er egentlig første gang at et autoritært regime forsøker å bruke Eurovision til å undertrykke en opposisjon.

Bidrag kan ikke være politiske

Eurovision Song Contest har flere regler. Blant annet har de en regel om at Eurovision-bidraga ikke skal være av en slik art at de kan gi EBU og ESC dårlig omdømme, og at ingen tekster av politisk art er tillatt.

Eurovision har fortalt den hviterussiske kringkasteren BTRC at låten i sin nåværende form ikke er kvalifisert til å konkurrere. Eurovision har også sagt at sangen ikke innfrir det ikkje-politiske kriteriet til konkurransen. Dette skriv BBC.

Dette er slett ikke første Eurovision er politisk.

Les artikkel stappfull av kuriosa her.

Tidligere bidrag: – Jeg elsker Hviterussland

Dette er ikke første gang bidrag fra Hviterussland har stilt med bidrag som er klart nasjonalistisk. I 2011 het sågar låten «I love Belarus» (Jeg elsker Hviterussland).

Men denne sangen ble ikke disket, da teksten ikke ble vurdert som politisk, men som en hyllest til landet. Men utvelgelsen var også da omstridt.

Se video her:

– Riktig å slå hardt ned på dette

PROSJEKTLEDER: Stig Karlsen, sjef for den norske MGP, mener EBU har tatt en riktig avgjørelse angående det hviterussiske bidraget. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Prosjektleder for den norske Melodi Grand Prix, Stig Karlsen, sier at det strider mot intensjonen til konkurransen at bidragene er politiske.

– Eurovision Song Contest ble stiftet som et slags fredsprosjekt tilbake på 1950-tallet. Konkurransen skal være ikke-politisk. og så blir det nesten hvert år storpolitisk, sier Karlsen.

Han er positiv til avgjørelsen av EBU

– Det er riktig at EBU slår hardt ned på dette.