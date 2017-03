Historisk samarbeid om faktasjekking

«Faktisk» skal: Ekspandér faktaboks Jobbe mot «Fake news»

Faktasjekke politikere

Hjelpe publikum i å navigere i sosiale medier

Innholdet i tjenesten «Faktisk» blir tilgjengelig for alle.

– Vi skal blant annet faktasjekke det politiske ordskiftet, sier ansvarlig redaktør for «Faktisk», Kristoffer Egeberg.

– Det er et problem at alt man ikke liker, det kaller man «falske nyheter». Vi må rydde litt i begrepsverdenen, sier sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen.

Målsetningen er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge. Prosjektet skal være til nytte for alle, og er åpent for flere samarbeidspartnere.

– Svaret på problemet med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet. Vi håper at Faktisk skal styrke redaktørstyrte mediers stilling som leverandører av kvalitetssikret journalistikk, og med det bidra til et mer opplyst ordskifte i Norge, sier sjefredaktør i VG, Gard Steiro, i en pressemelding.

– Hjelpe publikum

John Arne Markussen er sjefredaktør i Dagbladet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

– Strømmen av informasjon er større enn noen gang. Vi håper at «Faktisk» skal hjelpe publikum til å navigere i informasjonsflyten, slik at de kan ta bedre og mer opplyste beslutninger basert på fakta, sier sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen.

«Faktisk» etableres som et eget aksjeselskap av VG og Dagbladet. NRK vurderer å inngå som en av eierne av selskapet. Dette skal NRKs styre og generalforsamling ta stilling til. NRK går uansett inn som en redaksjonell samarbeidspartner. Faktisk er åpen for flere samarbeidspartnere som ønsker å bidra i dette viktige arbeidet.

Vi ser hvordan et samfunn som er bygd på tillit og en slags konsensus om noen ting, plutselig kan rystes i grunnvollene. Vi må ikke få det sånn her. Vi må seriøst og ordentlig bidra til et sunt ordskifte, sier Dagbladet-sjefen.

– Styrke tilliten

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier han ser fram til samarbeidet. Foto: Anders Leines, NRK

– Vi ser fram til dette samarbeidet og jeg er overbevist om at dette er et viktig bidrag til å styrke tilliten til norske medier. Og ikke minst at potensialet er større fordi det etableres som et samarbeid mellom VG, Dagbladet og NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Dette skal bidra til tillit, debatt og kvalitet for norsk innhold og journalistikk generelt. Det skal være åpent for alle aktører. Da tror jeg det blir et bedre resultat, hvis vi går sammen om dette, sier Eriksen.