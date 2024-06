Mandag ble Reuters Digital News Report publisert. Det er verdens største undersøkelse om nyhetsbruk.

I denne saken kan du lese de viktigste funnene fra den norske underrapporten, som er utarbeidet av Universitetet i Bergen og Stiftelsen Fritt Ord.

Dette er noen nøkkelfunn:

Nyhetsbruken blant nordmenn er stabilt høy.

Samtidig oppgir flere at de innimellom unngår nyheter.

Nordmenn er skeptiske til å la kunstig intelligens slippe til i nyhetsproduksjon.

En av tre nordmenn synes det er vanskelig å skille mellom ekte og falske nyheter på TikTok.

Tilliten til nyhetsmediene er fortsatt høy, med NRK på topp og TV 2 hakk i hæl.

Stabil nyhetsbruk

De siste ni årene har i snitt 83,8 prosent av alle nordmenn lest nyheter minst én gang om dagen.

I 2021 var prosenten 88. Dette ble hjulpet av koronavirus og nedstenging. Ellers har nordmenns nyhetsbruk vært stabilt høy de siste årene.

Samtidig leser færre unge mellom 18 og 24 år nettaviser enn tidligere.

81 prosent av oss bruker mobilen til å lese nyheter, etterfulgt av datamaskiner (67 prosent) og nettbrett (37 prosent).

Når du setter kjønn og inntektsnivå opp mot hverandre, ser tallene slik ut:

Menn leser mer nyheter enn kvinner. De med god økonomi leser mer enn de med dårlig økonomi, viser rapporten.

Dette er de mest leste nettavisene i Norge:

VG (56 prosent) NRK (48 prosent) TV 2 (36 prosent) Dagbladet (34 prosent)

Dette er plattformene som brukes mest:

Flere unngår nyhetene

Det aller viktigste for nordmenn er at nyhetene holder dem oppdatert på hva som skjer, ifølge rapporten.

Det er svært få som leser nyheter bare én gang i måneden eller aldri.

Samtidig er det flere som oppgir i rapporten at de ofte eller av og til unngår nyheter helt. I år er tallet 31 prosent, opp fra 23 prosent i fjor.

37 prosent kjenner seg igjen i at de blir utslitt av mengden nyheter som finnes.

Ifølge rapporten er det vanlig å skjerme seg selv for nyheter i perioder. Krig, kjendisstoff og sport er nyheter folk har en tendens til å unngå.

Færre diskuterer også nyheter med andre. Bare en av tre nordmenn snakker med noen ansikt til ansikt om nyhetene i løpet av en uke.

Skeptiske til kunstig intelligens

Rapporten viser også at nordmenn er skeptiske til bruk av kunstig intelligens i nyhetsproduksjon.

82 prosent oppgir at de ikke er komfortable med å bruke nyheter som for det meste er produsert av kunstig intelligens.

Nordmenn er likevel litt mer positive til at journalister bruker kunstig intelligens som støtteverktøy.

Samtidig oppgir også bare 37 prosent at de har lest eller hørt ganske mye om kunstig intelligens. Det er under snittet sammenlignet med andre land i undersøkelsen.

Bekymret for hva som er ekte og falskt

Stadig færre bruker Facebook som kilde for nyheter, ifølge rapporten.

Samtidig får stadig flere nyhetene sine fra TikTok. Dette gjelder særlig nordmenn under 35 år.

Mange bruker sosiale medier for å få med seg nyheter. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hele 45 prosent av nordmenn er bekymret for hva som er ekte og falske nyheter på nett, viser rapporten. Dette har vært stabilt over tid.

Rapporten peker på at folk har blitt vant med å forholde seg til usikker informasjon.

Jevnt over synes mange at det er enkelt å skille troverdige og upålitelige nyheter fra hverandre.

TikTok skiller seg likevel ut. Der synes én tredjedel at det er vanskelig å skille mellom sanne og falske nyheter.

Tilliten til nyhetsmediene er høy

Rapporten viser at nordmenns tillit til nyhetsmedier fortsatt er høy.

NRK er mediehuset som scorer høyest på tillit, etterfulgt av TV 2 og den enkeltes lokalavis, ifølge rapporten.

Ifølge rapporten er nordmenn mest opptatt av åpenhet, profesjonalitet og gjenkjennelighet for at de skal ha tillit til et mediehus.

Norge troner også øverst over listen over land med høyest betalingsvilje for nyheter. 40 prosent av nordmenn abonnerer på eller har tilgang til betalte nyheter.