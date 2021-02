Her er spillene du kan spille sammen med barna dine

– Det å dele spillopplevelser med egne barn er fantastisk givende. Både for barna, som synes det er stas at foreldrene blir med og spiller, og for foreldrene som deltar og har det gøy sammen med dem, sier NRKs spillkritiker Rune Fjeld Olsen.

I en hverdag preget av færre og sosiale sammenkomster og mye innetid, har spilling tatt en større plass i livene til mange av oss.

– Nå som vi ikke kan reise så mye man vil, er spillopplevelser også opplevelser. Noe man kan gjøre sammen med andre. Det kan gi barn varierte opplevelser som de kan huske, mener Fjeld Olsen.

– Jeg har hatt flere herlige spillopplevelser med barna mine, sier Rune Fjeld Olsen. Foto: Privat

– Barns behov har ikke endret seg

– Det viktigste er at dataspill er sosialt og gøy, som er mye bedre enn å kjenne på ensomhet og å være alene. Men hvis du også er opptatt av at barna dine skal kjenne at du elsker dem, må du vise interesse og kjærlighet for deres lidenskap, sier psykologspesialist og tidligere spillutvikler Gaute Godager.

Han trekker frem Minecraft og Among Us som eksempler på spill som både er morsomme og utviklende for barn og ungdom.

– «Among Us» får deg til å reflektere over hvem du er ved bruk av løgn, manipulasjon og samarbeid. Det er best egnet for 7 år og eldre, men begge spillene er positive, sosiale og morsomme for barn og foreldre.

Godager anbefaler foreldre å være mer aksepterende for økt spilling i perioder med strenge koronatiltak, men fremhever viktigheten av at foreldre samtidig hjelper og tilrettelegger for den fysiske leken.

– Verden vi lever i har endret seg, men barns behov for variasjon har ikke endret seg. Det er fortsatt slik at barn og ungdommer trenger et brudd fra det å sitte rett opp og ned.

Disse spillene anbefales av NRKs spillkritiker:

«Pode»

Henchman & Goon

Partyspilll utviklet av norske Henchman & Goon

Til: PC, PS4 og Nintendo Switch.

For: Barn i alle aldre

Et spill som byr på hjernetrim og samarbeid, og som passer bra for barn og foreldre som vil spille sammen.

«Fall Guys: Ultimate Knockout»

Mediatonic

Partyspill av Mediatonic

Til: PC, mobil og PS4

For: Barn i alle aldre

Et veldig populært flerspiller-spill som tilbyr en helsprø konkurranse med opp til 60 andre personer.

«Mario Kart» og «Mario Party»

Nintendo

Racingspill & Partyspill av Nintendo

Til: Nintendo Switch

For: Barn i alle aldre

To ulike spill med superhelten Mario, som byr på mye moro for hele familien.

«Bonkies»

Studio Gauntlet

Partyspilll utviklet av norske Studio Gauntlet

Til: PC og konsoll

For: Barn i alle aldre

Et gøyalt samarbeidsspill som byr på romfart og bygging.

«Gang Beasts»

Boneloaf

Partyspilll utviklet Boneloaf

Til: PC, Xbox og PS4

For: Fra barneskolealder

Spill mot hverandre i en konkurranse som garanterer mye tull og tøys – og mye gøy.

«Mørkredd»

Hyper Games

Plattformspill utviklet av norske Hyper Games.

Til: Xbox og PC

For: Fra barneskolealder

Et spill for hele familien som byr på oppgaver som må løses med kløkt og kreativitet.

«Overcooked 2»

Team 17

Co-op og partyspilll utviklet av Team 17 og Ghost Town Games

Til: PC og konsoll

For: Fra barneskolealder

Lag matretter i en superhektisk og sprø kokkekonkurranse.

«Minecraft»

Mojang AB

Sandkassespill av Mojang

Til: Mobil/nettbrett, PC, og konsoll

For: Fra barneskolealder

Et av verdens mest populære spill lar deg bygge, forme og utforske en firkantpreget og kreativ verden.

«No Man’s Sky»

Hello Games

Utforskning / åpen verden-spill av Hello Games

Til: PC, Playstation og Xbox

For: De litt eldre barna

Vekk eventyrlysten ved å utforske galaksen og oppdage nye planeter.

«Subnautica»

Unknown Worlds Entertainment

Overlevelse- / eventyr-spill av Unknown Worlds Entertainment

Til: PC og konsoll

For: De litt eldre barna

Dykk ned i sjøen og oppdag en spennende, fargerik og tidvis farlig verden.

«Among Us»

InnerSloth

Flerspiller «Detektiv»-spill av InnerSloth

Til: PC, mobil og konsoll

For: De litt eldre barna

Samarbeid eller lur dine lagkamerater i dette populære «hvem er sabotøren?»-spillet.

