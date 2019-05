Her er Norges konkurrenter i kveld

Thunberg på forsiden av Time

Den seksten år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg blir å se på forsiden av neste utgave av Time Magazine, i forbindelse med at hun er på magasinets liste over verdens 100 mest innflytelsesrike personer. Thunberg ble først kjent da hun streiket alene for klimaet utenfor det svenske parlamentet i fjor høst (NTB).