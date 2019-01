Her er Håkon Blekens kritiske karikaturer av Rita Ottervik

Gir BBC-seieren æren for suksessen

Artisten Sigrid forteller i et intervju med BBC at hun gir mye av æren for suksessen hun har hatt, for seieren i BBCs Sound of 2018. Det hjalp henne blant annet med å få TV-opptredener og spillejobber på festivaler, mener hun. Samtidig har hun spilt inn debutalbumet, «Sucker Punch», som slippes 1. mars. – Alle sangene er svært personlige for meg, og jeg er spent og lite grann nervøs for at folk skal høre dem, sier Sigrid Raabe til BBC.