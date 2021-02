Har laget verdens første låt på Clubhouse

Den nye sosiale medieappen Clubhouse blir stadig mer populær her til lands. Appen som kan beskrives som Twitter med lyd gjør at man som medlem kan lytte og delta på alt fra fagrelaterte samtaler til lettbeint småprat rundt en virtuell kaffemaskin.

Musikkbransjen har i stor grad kastet seg på den trendy appen, og sist helg ble det som sannsynligvis er verdens første Clubhouse-låt laget i fellesskap av en pålogget gjeng i samme samtalerom.

– Vi begynte å drodle om at det kunne vært gøy om vi alle sammen her inne i løpet av 24 timer lagde en MGP-metallåt. Og vi måtte virkelig greie det på 24 timer, sier Helene Svabø, presseansvarlig for gruppa Morrdorr.

– Kanskje en nummer 1-hit

Grunnen til at det ble en metall-låt var at en av dem som deltok ga uttrykk for at vedkommende savnet Lordi fra Eurovision Song Contest (som vant for Finland i 2006).

På søndag var det premiere på låten «Saturday Vibes», som også har blitt publisert på Spotify.

– En av Norges største eksportvarer er jo black metal og death metal, så hvem vet, kanskje dette blir en nummer 1-hit i Italia denne våren, sier Svabø lattermildt.

Foto: Eurovision.tv

Keiino-Alexandra med på leken

En av dem som var med på den kreative leken var Alexandra Rotan, kjent fra en annen MGP-suksess, gruppen Keiino.

ENTUSIASTISK: Alexandra Rotan i Keiino har blitt ivrig bruker av Clubhouse. Hun syns det var kult å lage den nye låten, og la på koring. Foto: Knut-Øyvind Hagen/NRK

Hun sier hun har fått en del nye musikalske lekekamerater på Clubhouse, og havnet i rom med mange kreative og talentfulle mennesker. Som da heavy metal-låten ble til.

– Det var veldig moro å være med, å lage en låt og et konsept sammen. Jeg har lagt koring litt bak i lydbildet. Men at alt skulle ta så av hadde jeg ikke sett for meg i det hele tatt.

Til inntekt for Mental Helse Ungdom

Det kreative samarbeidet tok form på flere måter.

– En engasjert gjeng holdt seg våkne gjennom natta i studio og spilte inn gitarriffene og vokalen i mange timer. En annen gjeng satte opp Instagram-konto, og vi lagde hettegensere med nylaget logo på som vi la ut for salg på link på Instagram-profilen, sier Helene Svabø.

Men inntekten fra salget har de ingen planer om å beholde selv.

– Vi bestemte oss for at inntektene skulle gå til Mental Helse Ungdom, fordi vi vet at det er ekstra mange unge som har det tøft i denne tiden, oss selv inkludert, sier Svabø.

RØRT: Line Toft i Mental Helse Ungdom syns det er rørende og inspirerende at inntekten for den nye låten går til dem. Foto: Mental helse ungdom

Får nesten tårer i øynene

Line Toft, kommunikasjonssjef og innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom, sier hun setter stor pris på støtten.

– Det gir et ekstra kick til motivasjonen når det er andre som setter pris på det vi driver med og viser det så tydelig som de gjør her. Jeg får nesten tårer i øynene av det, for jeg syns det bare er veldig, veldig fint.

Tone Østerdal, daglig leder for Norske konsertarrangører, mener at Clubhouse kan fungere som en plattform som gjør veien fra artister til musikkbransjen kortere.

POSITIV: Tone Østerdal mener at Clubhouse kan bli en fin og alternativ plattform for aspirerende og etablerte musikere. Foto: Camilla Engum Paulsen

– Denne utradisjonelle plattformen er et godt tilskudd til musikkbransjens tradisjonelle arbeidsmåter. Det er gøy at det kan komme noe så konkret ut av det som en Spotify-låt på relativt kort tid.

– Tror du man om et år kan oppleve å være på konsert med en artist oppdaget på Clubhouse?

– Ingenting overrasker meg lenger, så det kan godt hende. Så får vi vel tro og håpe at låtene tar mer enn 24 timer å mekke. Men det er absolutt mulig at man vil få flere Clubhouse-initierte låter fremover.

Fra metall til danseband?

Helene Svabø lover iallfall at det kommer flere Clubhouse-låter fra den kreative gjengen som skapte metall-låten.

– Vi har nå fått veldig blod på tann og syns at dette var så gøy at vi kjører i gang med nytt rom lørdag. Og da kan det være vi føler for å lage noe i en helt annen sjanger, som for eksempel danseband.

NB: Clubhouse har i Kina blant annet blitt brukt til å diskutere emner som demokratiprotester i Hongkong og internering av uigurer. Nå er appen blokkert av kinesiske styresmakter.