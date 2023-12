2023 synger på siste vers, og det er tid for å ta en titt over skulderen på de siste tolv månedene. Hvilke nyheter, fenomener og ikke minst oppskrifter har preget året?

Google Norge har laget trendlistene for 2023, altså søkeordene som har økt mest sammenlignet med året før.

Nordmenn har i løpet av året blant annet lurt på hvordan man stemmer og hva ultraprosessert mat er. I likhet med i fjor har krigen i Europa satt fotavtrykk.

Det samme har krigen i Midtøsten.

Ord som Hamas og Wagnergruppen er mye søkt etter.

– Turbulent år

– Det har vært et turbulent år, både i Norge og i verden. Krigen i Midtøsten, ser vi jo går igjen, sier kommunikasjonssjef Sondre Ronander i Google Norge til NRK.

– Jeg noterer meg også dette spørsmålet, hva er woke? Så er det litt sånn at kulturkrig også kommer opp på lista. Det er kanskje en økt interesse der, legger han til.

Sondre Ronander i Google Norge mener personvern preger årets lister. Foto: Mari Reisjå / NRK

Noe av årsaken til det med woke tror Ronander skyldes redaktør Danby Choi i Subjekt. Tidligere i år ga han ut boken «Kanseller meg hvis du kan» som kan ha bidratt til å gi tematikken oppmerksomhet.

Topp 10 «Hva er? ...»

1. Hva er Hamas

2. Hva er woke

3. Hva er ultraprosessert mat

4. Hva er Wagnergruppen

5. Hva er rødt kjøtt

6. Hva er olsok

7. Hva er YS

8. Hva er AI

9. Hva er crossfit

10. Hva er tregrensen

Krigen i Midtøsten har fått mye fokus i løpet av året som har gått. Det reflekteres i søketrendene hos Google Foto: MAHMUD HAMS / AFP

– Gir et bilde på utviklingen

Professor i medievitenskap Petter Bae Brandtzæg ved UiO mener på sin side at trendlistene fra Google i stor grad reflekterer hva som er aktuelt.

– Hvis man analyserer listene fra årene tilbake så vil man jo i stor grad se et veldig godt bilde på hvordan tiden har vært, samt hvordan den har utviklet seg. Disse listene gir jo også et godt bilde av situasjonen her og nå, sier han til NRK.

Topp 10 «Hvorfor? ...»

1. Hvorfor nesekantarell

2. Hvorfor feirer vi olsok

3. Hvorfor er Australia med i Eurovision Song Contest

4. Hvorfor er kronen så svak

5. Hvorfor er det krig i Israel

6. Hvorfor dro Bård fra Farmen

7. Hvorfor pinse

8. Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag

9. Hvorfor er Israel med i Eurovision

10. Hvorfor støtter USA Israel

Petter Bae Brandtzæg ved Universitetet i Oslo påpeker at årets lister er preget av internasjonal politikk, sosialpolitikk og kunstig intelligens. Foto: Werner Juvik / Werner Juvik

AI og personvern

Teamet personvern går igjen i årets lister. Blant annet har nordmenn lurt på hvordan en kan fjerne Snapchats tekstrobot «My AI», hvordan en kan gjøre instagram-profilen privat, samt reservere seg mot dørsalg.

– AI (artificial intelligence) er noe veldig mange snakker om. Det som kanskje er litt overraskende er at ChatGPT ikke er med på listen. Det hadde jeg egentlig regnet med, sier Brandtzæg.

Topp 10 «Hvordan ...?»

1. Hvordan stemme

2. Hvordan fjerne My AI

3. Hvordan gjøre Instagram privat

4. Hvordan reservere seg mot dørsalg

5. Hvordan vaske dunjakke

6. Hvordan bli rik på et år

7. Hvordan bli brun

8. Hvordan få vann ut av øret

9. Hvordan bli kvitt slim i halsen

10. Hvordan får man hjernehinnebetennelse

Mange nordmenn har i løpet av 2023 søkt etter svar på hvordan en kan fjerne tekstroboten «My AI» fra Snapchat

– Jeg tenker at den kommer høyt opp på lista fordi folk er skeptiske til at roboten ikke er åpen på hva den samler inn av data.

– Når du for eksempel spør den om den vet hvor du er, så vil den svare nei. Men hvis du spør hvor nærmest McDonalds er så vil den kunne gi deg et svar ut fra hvor du er, sier professoren.

Ronander i Google Norge sier på sin side at fokuset på personvern ikke kun har funnet sted her i Norge.

– Vi ser er at globale søk knyttet til personvern har økt betydelig de siste tre til fire årene. Så jeg tror vi kommer til å få nye diskusjoner knyttet til personvern og kunstig intelligens, mener han.

Reiulf Steen på topp

TV-serien «Makta» har fått mye oppmerksomhet denne høsten. Det reflekteres blant annet med at Reiulf Steen troner øverst på listen «Topp 10 navn».

Noe av forklaringen skyldes at nordmenn har søkt opp den tidligere Ap-politikeren for å finne ut mer om han.

– «Makta» har blitt superpopulær og veldig mange lurer jo på hvem Reiulf Steen egentlig var. Hadde han et forhold til Gro eller ikke?, sier Petter Bae Brandtzæg.

Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland var nære kolleger på 70- og 80-tallet. «Makta» introduseres som en fortelling «basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse». Foto: NTB Scanpix

Ronander i Google Norge trekker fram mye av det samme i sin forklaring:

– Jeg kan ikke se for meg at Reiulf Steen har vært veldig langt fremme i bevisstheten til nordmenn. Men så kommer det en serie som hele befolkningen samler seg rundt, sier Ronander og legger til:

– Jeg har jo tatt meg selv å bli interessert i de historiske kildene. Jeg har gått inn og lest om Reiulf Steen. Man blir interessert i historien som ligger bak, og det ser vi jo her, sier han.

Topp 10 navn

1. Reiulf Steen

2. Emma Steinbakken

3. Bjørn Eidsvåg

4. Jon Fosse

5. Ingebjørg Bratland

6. Viggo Venn

7. David Beckham

8. Nora Haukland

9. Andrew Tate

10. Erna Solberg

Bjørn Eidsvåg på flere lister

Felles for topplistene over musikere og navn er at Bjørn Eidsvåg kommer høyt. Det imponerer Ronander.

– Jeg mener jeg ser Bjørn Eidsvåg fra tid til annen på listene våre. Så han har jo en evne til å holde seg evig aktuell, og det synes jeg er imponerende.

– At en etablert musikkartist klarer å få oss til å søke etter han gang på gang er overraskende, men gøy å se, sier han.

Bjørn Eidsvåg var med i årets sesong av «Hver gang vi møtes». Det har bidratt til å drive søkeinteressen oppover. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

I likhet med andre navn på listene har Eidsvåg vært med på årets utgave av «Hver gang vi møtes». Ronander påpeker trenden som viser at søkestatistikken til Google går oppover når kjente personer er med i forskjellige TV-konsepter.

– Vi ser hvert eneste år at TV-programmer løfter frem enkelte navn. Det kan eksempelvis være Mesternes mester for den saks skyld. Man sitter og begynner å søke i gammel idrettshistorie og store sportsøyeblikk. Så slike TV-øyeblikk driver søkeinteressen, sier han.

Topp 10 musikere

1. Emma Steinbakken

2. Bjørn Eidsvåg

3. Ingebjørg Bratland

4. Kristian Kristensen

5. Loreen

6. Alessandra Mele

7. Bruce Springsteen

8. Isah

9. Ida Jenshus

10. Freddy Kalas

«Barbenheimer» i toppsjiktet

Vi legger også bak oss et sterkt film og TV-år. Året startet blant annet med HBO-serien «The Last of Us» og NRK-serien «Exit». TV-seriene ender på andre og tredje plass på Googles søkeliste.

Pedro Pascal og Bella Ramsey spilte hovedrollene i TV-serien «The Last of Us» som hadde premiere 15. januar i år. Foto: HBO

Plassene rundt tilhører storfilmene «Oppenheimer» og «Barbie». Filmene hadde premiere samme dag i sommer, og kombinasjonen ble døpt «Barbenheimer».

Topp 10 film & TV

1. Oppenheimer

2. The Last of Us

3. Exit

4. Barbie

5. Ginny & Georgia

6. Everything Everywhere All at Once

7. Stjernekamp

8. Girls of Oslo

9. Makta

10. Hendelser ved vann

Margot Robbies tolkning av Barbie engasjerte verdens filmpublikum denne sommeren. Foto: Jaap Buitendijk / Jaap Buitendijk

Gelétrend

Når man til slutt ser på listen over hvilke matoppskrifter nordmenn har søkt etter, blir det klart at året 2023 har vært preget av en gelétrend. Øverst troner eplegelé og solbærgelé.

– Dette med gelé på toppen synes jeg er litt gøy. Det har jeg ikke sett før, så kanskje det har vært en gelétrend i år, uttaler Ronander.

På sin side forteller Brandtzæg at han ikke har bidratt til gelétrenden.

– Blomkålsuppe og lammestek er vel de oppskriftene jeg er mest fortrolig med på den lista, avslutter han.

Topp 10 matoppskrifter

1. Eplegelé

2. Solbærgelé

3. Agurksalat

4. Kalvedans

5. Eplesaft

6. Bruschetta

7. Blomkålsuppe

8. Vannbakkels

9. Jødekaker

10. Lammestek