2022 synger på siste verset, og det er tid for å skue tilbake på de siste tolv månedene. Hvilke nyheter og fenomener har preget året?

Google Norge har laget trendlistene for 2022, hva vi har vært opptatt av og søkt mest på.

Og nordmenn har åpenbart vært i det spilleglade hjørnet, i ordenes tegn. For på toppen av søketrendene finner vi Wordle, ordspillet som har gått som en farsott gjennom kongeriket.

Men også krigen i Europa har satt fotavtrykk. Ord som Ukraina og Putin er mye søkt etter.

– Et alvorstungt år

Professor for medievitenskap ved UiO, Petter Bae Brandtzæg, sier at listene forteller mye om året vi snart legger bak oss.

– Disse topp-10-listene til Google oppsummerer godt året som har gått, det gjør det egentlig hvert år. De speiler hva vi er nysgjerrige på og hva vi ønsker kunnskap og informasjon om.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Sondre Ronander i Google Norge sier TV-programmer, krig og nyhetsbildet preger trendlistene for 2022. Foto: Christopher Bechmann

Kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander, sier årets lister bærer preg av at det har vært et alvorstungt år.

– Det har skjedd noen veldig alvorlige ting i verden som har skapt et informasjonsgap. Jeg tenker særlig på krigen i Ukraina.

Ronander er litt forundret over at spillet Wordle er på førsteplass.

– Det er overraskende, og det er gøy å se.

Han forklarer det med at spillet er populært og at det ikke er så lett å finne frem til, dermed søker mange seg til spillet via Google.

Medieviter Brandtzæg har en annen mulig forklaring.

– Det kan være et resultat av nedstenging i januar og februar og at mange har sittet mye hjemme.

Topp 10 søketrender i Norge 2022

Wordle Ukraina TV 2 Play Jeffrey Dahmer Flyr Jodix Putin Bilal Johnny Depp Amber Heard

ORDSPILL: Mange har lekt seg med ord og spilt Wordle de siste tolv månedene. Ordet troner aller øverst på listen over norske søketrender i 2022. Foto: Michael Dwyer / AP

Maskorama-stjerner på topp

Hvilke nordmenn var så de mest søkte i 2022?

Det er tydelig at det har vært mang en ivrig Maskorama-detektiv i de tusen hjem, for de to mest søkte norske kjendisene hadde begge masken på i høst: Daniel Kvammen og vinner Bilal.

Kvammen hadde dessuten militæruniformen på, som deltaker i Kompani Lauritzen.

Et annet univers som åpenbart fenger nordmenn er Hver gang vi møtes. Både Maj Britt Andersen, Øystein Greni og Jarle Bernhoft leverte coverversjoner på løpende bånd i programmet, og er med på årets topp-10-liste.

– Det som går på norsk TV driver søk på Google også. Folk søker på hvem det er, og noen besøker gamle minner, leser seg opp på gamle storheter på nytt, sier kommunikasjonssjef Ronander.

PROFESSOR: Petter Bae Brandtzæg ved UiO sier Google-listene speiler godt året som har gått. Foto: Werner Juvik / Werner Juvik

Professor Brandtzæg er heller ikke overrasket over at TV-profiler ligger høyt.

– Dette viser hvilken makt store medier og underholdningsprogrammer har når det gjelder å påvirke hva vi skal være nysgjerrig på.

Bilal er gledelig overrasket over at han topper listen.

– Wow. Dette var jeg ikke klar over. Det er jo helt vilt. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er veldig takknemlig og ydmyk for det, sier Bilal til NRK.

Han sier videre at det siste året har vært riktig så travelt.

– 2022 har vært litt av et år kan du si. Jeg har fått oppleve veldig mye kult med veldig mange fine folk. Jeg kan med hånda på hjertet si at det har vært et år som går inn i min historiebok i hvert fall.

Topp 10 nordmenn:

Bilal Daniel Kvammen Maj Britt Andersen Stig Millehaugen Øystein Greni Odd Roger Enoksen Nils Jakob Hoff Jarle Bernhoft Mari Maurstad Arne Treholt

PÅ TOPP: Bilal Saab har vært på mange nordmenns radar det siste året, særlig som figuren zombien i Maskorama. Foto: Julia Marie Naglestad

Rettssak og krig

Legger man så til internasjonale celebriteter på listen, kommer det frem at mange har fulgt rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard. Saken engasjerte en hel verden, og satte fyr på sosiale medier og nyhetsnettsteder.

Også på denne listen merker man effekten av krigen i Ukraina, Vladimir Putins navn er aller øverst.

Petter Bae Brandtzæg mener verken Depp eller Putin på topp er en overraskelse.

– Rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard var en dyneløfter av dimensjoner. Det viser at kjendiser og sladder fortsatt selger.

Og han mener krigen i Ukraina har gitt oss et behov for å forstå og lære.

– Vi har hatt et enormt behov for kunnskap når vi har fått krigen så tett inn på oss.

Topp 10 folk:

Putin Bilal Johnny Depp Amber Heard Daniel Kvammen Tina Turner Maj Britt Andersen Clark Olofsson Mika Stig Millehaugen

PUTIN: Ukraina-krigen og Russlands leder har dominert nyhetsbildet i 2022. Han er også personen som har blitt mest søkt etter på Google i Norge. Illustrasjon: Scanpix / Illustrasjon Tom Bob Peru Aronsen, NRK

Pinse og oligarker

Det fins dessuten en liste for hva nordmenn var mest nysgjerrig på å lære om i året som gikk. Her er det et bredt spekter, alt fra ord knyttet til krigen i Ukraina, til helse og høytid.

Pinse troner på topp, men listen er også fylt av sykdommer som apekopper og salmonella.

Topp 10 «Hva er…?»

Hva er pinse Hva er en oligark Hva er apekopper Hva er EU Hva er Nato Hva er Nations League Hva er min mentale alder Hva er nærkontakt Hva er salmonella Hva er feber

– Ordet oligark har blitt mye brukt i media, og er ikke et helt dagligdags ord. Vi ser også at EU og Nato er etterspurt, så det er et år preget av internasjonale hendelser, sier Ronander.

OLIGARK: Tidligere Chelsea-eier Roman Abramovich er kanskje verdens mest kjente oligark. Mange nordmenn har vært nysgjerrig på hva en oligark egentlig er. Foto: AP

Får utløp for spørsmål

Når man til slutt ser på listen over hva nordmenn har søkt etter med søkeord «hvorfor», blir det igjen klart at året 2022 har vært et alvorets år.

– Det har vært et vanskelig år for mange. Det ser vi når folk spør om hvorfor strømmen er så dyr og hvorfor Russland angriper Ukraina, sier Sondre Ronander.

Men kommunikasjonssjefen i Google Norge sier det er viktig og sunt for samfunnet at folk søker informasjon.

– Det som kan ses på som positivt oppe i det hele, er at folk får utløp for spørsmålene sine og har et sted å gå til. Vi vet at Google peker videre til nyhetskilder som er til å stole på.

Professor Brandtzæg sier Google har fått en viktig funksjon, enten det er i jobb eller private sammenhenger.

– Google er det vi mennesker griper til, den mest populære søkemotoren. Google har jo tatt over for de gamle leksikonene. Det gjør også at Google får mye makt.

Topp 10 «Hvorfor…?»