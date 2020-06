Gaute Drevdal dømt til 13 år og seks måneder for flere voldtekter

Gaute Drevdal (50), som tidligere er omtalt som kulturprofil, nektet straffskyld på alle punkter under rettssaken i mars.

Han er i dag dømt til 13 år og seks måneder fengsel i Oslo tingrett. Han dømmes til å betale erstatning til 9 fornærmede.

Det er til sammen 1,4 millioner kroner i erstatning og oppreisning, saksomkostninger ilegges ikke. Dommen mot Drevdal er enstemmig.

Stor aldersforskjell og maktposisjon

Han ble funnet skyldig i totalt ni voldtekter. Seks av disse innebar samleie. Han er også dømt for ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år.

Gaute Drevdal har hatt ulike lederroller i medie- og kulturbransjen. Han har blant annet vært sjefredaktør i NATT & DAG, daglig leder for magasinet Smug og pressesjef for Hovefestivalen. Flere av de fornærmede kvinnene og Drevdal var en del av samme utelivsmiljø i Oslo.

Både aldersforskjellen mellom den dømte kulturprofilen og de fornærmede kvinnene, og at han hadde en maktposisjon har vært et skjerpende moment, skrives det i dommen.

Første anmeldelse mot Drevdal kom i 2015, og forsvaret var kritiske under rettssaken for at det tok lang tid før saken kom til retten.

Drevdal har fått ett års fradrag på grunn av den lange saksbehandlingstiden.

Anker dommen

En av Drevdals forsvarere, Knut-Ole Bakke Hansen, sier til NRK at de kommer til å anke dommen og at tiltalte er skuffet:

– Han opplever dette som svært frustrerende. Han er opprørt da han opplever at dommen bærer preg av forhåndsdømming.

En av forsvarerne til den tiltalte, Knut-Ole Bakke Hansen, sier at de kommer til å anke dommen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Bakke Hansen mener retten ikke har drøftet sentrale anførsler fra forsvaret i de enkelte sakene:

– Han er skuffet over at sentrale bevis ikke er omtalt i dommen og kjenner på et sterkt behov for at offentligheten skal få bedre innsyn i saken. Dommen er en påkjenning og han trenger tid på å fordøye det som nå er kommet.

Bistandsadvokat for flere at de fornærmede kvinnene, Anne Kristine Bohinen, ønsker ikke å kommentere dommen.

Ba om 14 års fengsel

Aktoratet har brukt de fornærmedes forklaringer og likheter i disse forklaringene som bevis. I tillegg er andre vitner og logger fra chatter en del av bevisene. Under rettssaken ba de om 14 års fengsel for mannen.

Fra rettssaken mot kulturprofilen i 50-årene som er siktet for flere voldtekter. Aktor Trude Antonsen til venstre i bildet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Én av de fornærmede kvinnene anklager Drevdal for å ha voldtatt henne under en festival, da de en natt delte samme seng:

– Jeg sov først, også våknet jeg av at han hadde seksuell omgang med meg. Så ble jeg redd, lukket øynene og latet som jeg sov igjen, sa kvinnen i retten.

Ifølge aktor Trude Antonsen kjenner flere av de fornærmede hverandre, og har vært på fester og nachspiel hos den tiltalte. Det skal det ha vært mye rus, alkohol og bruk av det narkotiske stoffet MDMA på disse festene.

Mener de var med på de seksuelle handlingene

Under rettssaken ba forsvaret om frifinnelse på alle tiltalepunkter.

Forsvarer Elisabeth Myhre forklarte at den tiltalte mener de fornærmede har vært deltagende i de seksuelle handlingene.

I tilfellet der han er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år, mener han at jenta hadde fylt 16 år.

Advokat Elisabeth Myhre representerer kulturprofilen i rettssaken. Foto: Advokatfirmaet STAFF

– Det er viktig å presisere at retten skal gjøre en vurdering ut fra bevisene som legges frem i retten, og glemme det som har blitt skrevet i media, sa Myhre under rettssaken i mars.

Forsvaret la vekt på at både mediedekningen av denne saken og at flere av kvinnene har snakket sammen før de anmeldte, kan ha påvirket forklaringene.

Tror saken er viktig for politiet

Trine Rjukan er bistandsadvokat, og har ofte vært det i overgrepssaker. Denne saken har hun kun lest om i media, men hun tror uansett at dette har vært en viktig sak for politiet:

Trine Rjukan er ofte bistandsadvokat i overgrepssaker, og mener det er viktig at slike saker kommer til retten. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Det virker slik for meg. At de har prioritert saken og at de har valgt å bruke mye ressurser på det, det sier noe om at politiet og påtalemyndigheter har ønsket å få iretteført saken.

Rjukan mener det er viktig at slike saker kommer for retten.

– Også for alle de kvinnene som har vært i lignende situasjon og som kanskje ikke tør å anmelde. Da ser de at det nytter, at det faktisk er mulig å nå frem likevel.

Tiltalt for ni voldtekter

Ifølge tiltalen er Gaute Drevdal tiltalt for ni voldtekter, og ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år. I tillegg er han tiltalt for å ha brukt det narkotiske stoffet MDMA.

Det snakk om til sammen ni fornærmede jenter og kvinner, og voldtektene skal ha skjedd i en periode på flere år mellom 2005 og fram til 2014.