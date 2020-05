Da årets 17. mai-tog ble avlyst på grunn av koronasituasjonen, bestemte Fredrik Sørensen (22) seg for å skape et virtuelt tog for barn og unge.

– Skal jeg være helt ærlig tror jeg det bunner i Fredrik på sju år, som synes det var gøy å gå i tog, for da kunne man spise så mange is som man ville, sier han.

Bryggen i Bergen er et av flere steder det virtuelle 17. mai-toget skal innom. Foto: Skogliv

Sørensen jobber som «Alle med»-koordinator og tjenestedesigner i Ullensaker kommune. Det hele startet med en idé for barn og unge i hans egen kommune, men idéen ble så godt mottatt at det ble en plan for alle norske barn.

– Da var det bare å hive seg rundt, og sjekke hvem det er som er flinke på servere. Deretter var det å få i gang Kommune-Norge. Det gikk overraskende fort og greit, seier Sørensen.

Tidenes største 17. mai-tog

I samarbeid med Skogliv, Norges største Minecraftserver for barn og unge, har det virtuelle 17. mai-toget blitt mulig.

Skogliv har engasjert ungdommer rundt om i Norge for å bygge Minecraft-verdenen. Du trenger javascript for å se video. Skogliv har engasjert ungdommer rundt om i Norge for å bygge Minecraft-verdenen.

Utviklerne har rett og slett bygget en halvveis paradegate og en halvveis eventyrrute gjennom hele landet.

For å være med i toget går man inn på nettsidene til Skogliv. Her møter man andre, og sammen går man og nyter utsikten til Fløyen i Bergen, Nidarosdomen, Eidsvollbygningen, Stortinget og andre kjente monumenter. Planen er å til slutt ende opp foran Slottet.

– Det at voksne sier at det ikke skjer noe på Slottsplassen er bare tull. Det skjer, men bare i en annen versjon, sier Sørensen, mens han humrer.

Tobias Laundal er en av eierne bak Skogliv. Han skryter av ungdommene som har bygget paraden: – De har gjort en helt fantastisk innsats de siste to ukene for å få dette til. Foto: Privat

Tobias Laundal (21), en av eierne av Skogliv, forteller at systemet kan ha opptil 100.000 spillere i løpet av dagen.

– Med det vil paraden bli en av Norges største arrangement i Minecraft noensinne. Og vi håper så klart at det blir tidenes største 17. mai-tog!

Laundal forsikrer om at det vil vere en høy sikkerhetsramme rundt spillet. De har en egen stab som følger med på folk med dårlige hensikter.

17. mai-sending

I tillegg til paraden, skal de også strømme egen 17. mai-sending.

Fra kl. 09 blir det 17. mai-frokost, sekkeløp og annet sprell. De har også en kommentator som skal kommentere det virtuelle toget. I tillegg kommer flere gjester på besøk, deriblant ordføreren i Oslo, Marianne Borgen.

– Jeg er glad for at Oslo er med og støtter dette morsomme og kreative inititativet. Jeg gleder meg til å besøke arrangementet, og gi en hilsen til deltagerne, sier Borgen.

Sørensen og eierne av Skogliv har så langt fått masse positiv respons både fra de yngste barna, men også fra tenåringer.

– Jeg håper det kan skape en god 17. mai, og en opplevelse man ikke hadde fått ellers, sier Sørensen.

– Om så bare 1000 barn er innom, så er det 1000 barn som merker en annerledes 17. mai. Og det er fint.