«17. mai»-general Raja: Slik blir nasjonaldagen i år

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringens daglige pressekonferanse om koronaviruset inneholdt blant annet oppdatert situasjon om 17. mai-feiringen i Norge.

«17. mai-general» Abid Raja gjentok budskapet han har kommet med tidligere, at det blir et an annerledes feiring.

– Det blir en mer dempet feiring, men en feiring av grunnloven og frihet, der barna står i sentrum, sier Raja.

Han forteller at han har oppnevnt en nasjonal 17. mai-komité, bestående av 17. mai-komiteer fra 16 norske kommuner over hele landet.

Raja sier den nasjonale komiteen har stilt seg bak en idé han lanserte 3. april: At hele landet skal synge nasjonalsangen, samtidig.

– Klokken 13 på 17. mai blir det salutt ved ni festninger, 21 skudd med fem sekunders mellomrom. Så skal Det norske solistkor synge «Ja, vi elsker». og alle kan være med, sier Raja.

– Tar det på sjarmkvoten

Kulturministeren sier han regner med at NRK og TV 2 vil være med på å kringkaste begivenheten til det norske folk. Han påpeker at folk over hele Norge må overholde smittevernrådene mens de deltar på allsangen.

En tydelig engasjert kulturminister sier det første møtet med den nasjonale 17. komiteen har vært inspirerende.

– Vi har hatt et digitalt møte, og jeg vil si at det er en utrolig engasjert og framoverlent gjeng. Vi ønsker å gjøre dagen til en minnerik dag, jeg helt sikkert at det blir en feiring vi kan se tilbake på med positivt blikk, sier Raja.

Torsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til avisa Dagen at fysiske samlinger på mellom 30 og 100 personer er usannsynlig i hele 2020, ifølge avisa Dagen.

Raja understreker at smittevernreglene også må overholdes på nasjonaldagen, noe som blant annet gjør at barnetogene er avlyst over hele landet. Raja sier det heller ikke skal gjennomføres større arrangementer innendørs.

Det skal likevel gjennomføres flaggheising og kransenedleggelse i forbindelse med at det er 75 år siden frigjøringen, men med mindre publikum til stede. Det skal også være lov for korps å marsjere og spille i gatene, men med to meters mellomrom «i alle retninger».

– Om ikke alle marsjerer i takt i år, må vi sette det på sjarmkvoten, sier Raja.

Barnetogene, slik vi kjenner dem, kommer ikke til å bli gjennomført i 2020. Her fra barnetoget på Karl Johan I Oslo i 2015. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Lov å øve i mindre grupper

Det kommer oppdaterte råd om feiringen av nasjonaldagen 4. mai, etter at Raja har hatt et nytt møte med den nasjonale 17. mai-komiteen.

Frode Forland er fagdirektør i Folkehelseinstituttets stab for smittevern, miljø og helse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Frode Forland i Folkehelseinstituttet man den siste tiden har fått en rekke spørsmål om det er greit å gjennomføre øvinger for korps, kor, kulturskoler og teater.

– Ut fra gjeldende regelverk, så tolker vi det slik at så lenge det ikke er flere enn fem personer, og man holder to meters avstand, så er det fritt fram. Da kan man synge og spille i store rom.

Forland sier det er viktig med gode rutiner for renhold. Han understreker også at personer som tilhører risikogrupper bør være sammen med andre med varsomhet.

Over én million har lasta ned app

Helseminister Bent Høie opplyste fredag at over én million mennesker har lastet ned appen Smittestopp. Det utgjør 24 prosent av befolkningen i Norge som er over 16 år, ifølge helseministeren.

– Jeg håper så mange som mulig vil laste ned Smittestopp. Så vet jeg at noen ikke vil gjøre det. Det er deres valg, og det skal vi alle også respektere, sier Høie.

Problemene med nedlasting som oppstod på grunn av stor pågang torsdag, skal være løst, sier Høie.

Forland i FHI sier responsen på appen har vært oppløftende og lovende.

Pasienttallet faller

Frode Forland redegjorde også for smittesituasjonen i Norge i dag.

Fredag er 165 koronapasienter innlagt på norske sykehus, ti færre enn dagen før. Det er femte dag på rad at pasienttallet faller.

FHI operer nå med at 6891 har fått påvist smitte, en økning på 100 siden i går.

– Vi ser også en nedgang i antall smittede fra dag til dag. Det gjelder også dem som er født utenfor Norge, sier Forland.

Reproduksjonstallet, altså hvor mange en smittet person bringer viruset videre til, er nå 0,68 det siste døgnet.

NRKs oversikt viser at 161 koronasmittede har mistet livet, etter ni registrerte dødsfall fredag.

Ifølge FHI, som har noe lavere tall fordi de mottar oppdateringer tidligere på dagen, er snittalderen på de døde er 84 år.

– Det er vanskelig å vite om folk har dødd med, eller av dette viruset. Mange har en underliggende sykdom også, sier Forland.