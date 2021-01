Frykter at de største artistene dropper Oslo

Voldsløkka vil fra og med 2022 kun være tilgjengelig for ett stort konsertarrangement per år, med maks to konserter. Det vil være førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, og ifølge Aftenposten er det kommunen som skal vurdere om artisten er stor nok til at avtale skal kunne inngås.

Bymiljøetaten opplyser at Ekeberg primært benyttes til idrettsformål. Arealet frigis til annen aktivitet, som for eksempel Tons of Rock, i perioden hvor den organiserte idretten tar sommerferie.

– For at gressflaten skal rehabiliteres til oppstart av Norway Cup er det stilt krav til at konsertaktiviteten må være ferdig 25 dager før Norway Cup. Dette fører til at det er et svært lite vindu for annen kulturaktivitet på Ekeberg. Det gjøres årlige vurderinger av hvorvidt det kan åpnes opp for ekstra konserter utover Tons of Rock. Dette avhenger blant annet av hvor lang tidsperiode det er mellom Tons of Rock og Norway Cup, opplyser Guro Birkeland Tangen, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten.

Når det gjelder Valle Hovin er det vedtatt at den skal rehabiliteres, med planlagt oppstart vinteren 2021/2022. Byggetiden er estimert til 1,5 år og arenaen planlegges ferdigstilt i løpet av sommeren 2023. Det vil i denne perioden ikke være mulig å gjennomføre arrangementer på Valle Hovin stadion, opplyser Bymiljøetaten.

Ullevaal stadion kommer ikke til å ha noen konserter i år, og planen er å oppgradere gressmatten i 2022. Sannsynligvis vil det ikke bli noen store konserter der etter oppgraderingen, får NRK opplyst.

Når det gjelder Frognerparken, viser Martin Nielsen i Live Nation til at politikerne sjelden åpner opp for arrangementer der. Og når det skjer er det under svært strenge restriksjoner for å bevare trær og beplantning i parken.

– Trærne blir som en korridor, og da må folk stå i midten for å se, noe som gir en stor begrensning for publikum og kapasiteten, sier han.

Torshovdalen har vært nevnt som en mulig konsertarena, men den kraftige hellingen i gressparken kan skape problemer dersom det skulle bli regnvær, sier Peer Osmundsvaag i All Things Live.