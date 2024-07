Reagerer på snakking under konsert: – De saboterer for andre

– Man hadde jo aldri gjort det i andre sammenheng. Når folk bråker på en konsert, tenker jeg: har de aldri holdt et foredrag i klassen eller en tale i søsterens bryllup hvor folk ikke følger med?

Det sier artist Unni Wilhelmsen, som legger bak seg 30 år som artist – der hun har til sammen hatt mer enn 3000 konserter.

– Du saboterer jo andre folks opplevelse, sier Wilhelmsen om folk som snakker høyt under konsert. Foto: Backstage Management og Produksjon AS

– Det er et samarbeid. Vi har en felles målsetting, både de som står på scenen og de som er i publikum.

Wilhelmsen forteller at nordmenn skravler mer under konserter, og har en anelse om hvorfor det kan være slikt.

– Vi bor i et av verdens minste land. I Norge så går du dit der det skjer noe. Og så møter man slekta og kolleger, og går gjennom hva som har skjedd i løpet av dagen i den halvannen timen konserten varer.

Hun sier man aldri hadde gjort det slikt i andre land, for eksempel Tyskland.

– Du saboterer jo andre folks opplevelse.

Er det innafor å snakke mens en artist opptrer? Ja, folk må slutte å være festbrems! Hvorfor er dette en sak engang? Hvem bryr seg? Nei, jeg har betalt for å høre artisten synge. Ikke deg snakke! Vis resultat

Moyka: – Alt med måte!

Monika Engeseth fra Nesbyen, bedre kjent ved sitt artistnavnet Moyka, mener det er innafor, så lenge man har respekt for de rundt seg.

Moyka er enig med Wilhelmsen at særlig publikum i Tyskland skiller seg ut. Foto: Hildur Guðrún Ágústsdóttir

– En konsert skal jo være en møteplass, der man møter venner og bekjente, sier artisten.

Hun mener derfor at man må tolerere at folk snakker under konserter, så lenge det ikke er veldig forstyrrende.

– Har du selv blitt forstyrret av folk som snakker mens du opptrer?

– Ja ja, det skjer veldig ofte. Og det er veldig forskjellig fra land til land. Desto lengre vekk du kommer fra Norge, desto mer respektfulle er de overfor artistene som opptrer.

Moyka er enig med Wilhelmsen at særlig publikum i Tyskland skiller seg ut.

– De lytter veldig der, man ser at de følger med på konserten.

– Ikke OK!

Kongsberg Jazzfestival er godt i gang.

Folk som har møtt opp der er enige i at det ikke er greit å snakke mens artister fremfører.

Vemund Strypet mener folk som har lyst til å snakke bør gå til en annen plass, slik at man ikke forstyrrer artistene og publikum. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

– Det er veldig plagsomt for alle involverte, både dem på scenen og ellers i publikum. Jeg syns det er en uting, sier Vemund Strypet.

Han mener folk som har lyst til å snakke bør gå til en annen plass, slik at man ikke forstyrrer artistene og publikum.

Anne Synnøve Pedersen og Oddny Ra er enige i at det ikke passer seg å snakke mens artister opptrer.

KONGSBERG JAZZ: Anne Synnøve Pedersen og Oddny Ra mener folk som snakker under konsert ødelegger for andre som har lyst til å følge med. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

– Det er veldig irriterende, syns jeg. Det ødelegger for veldig mange andre som har lyst til å høre stille, rolig konsert og nyte musikken, sier Pedersen.

– Helt enig, og særlig når folk har drukket for mye, så blir det mye tøyseprat som ikke hører hjemme i en konsert, svarer Ra.