– Det er dyktige leger som har beordret meg på sofaen noen dager, så nå ligger jeg til lading og gleder meg stort til å komme tilbake, sier Lindmo.

Ukens «Lindmo» utgår dermed fra sendeskjemaet til NRKs gullrekke. I stedet sendes et program med musikalske øyeblikk, hentet fra tidligere sendinger. Sigrid, Astrid S, Dagny, OnklP, Aurora og Emilie Nicolas er blant artistene.

Anne Lindmo har nå vært sykemeldt i over en uke etter at hun pådro seg en hjernerystelse under en skitur til Romeriksåsen.

Anne Lindmo fikk en hjernerystelse etter en skitur første helgen i februar. Foto: privat

– Gikk på rumpa

Det var mye snø, høy fart og harde, isete løyper. Da den rutinerte skigåeren skulle kjøre ned en bratt bakke, gikk ikke alt som planlagt.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Jeg tror at jeg kjørte på en stein og så gikk jeg på rumpa. Men der har jeg gudskjelov ganske god padding, så jeg reiste meg bare opp, lo brydd og fortsatte, sa hun om hendelsen.

Dagen etter merket hun at alt ikke var som det skulle, og oppsøkte lege da hodet begynte å si «knirk» og øyelokkene ble tunge. Da fikk hun slått fast at det dreide seg om en hjernerystelse.

Hør Lindmo fortelle om fallet og hjernerystelsen her:

Anne har gått på trynet på skitur og må podde hjemmefra. Beklager litt dårlig lydkvalitet til tider! Du trenger javascript for å se video. Anne har gått på trynet på skitur og må podde hjemmefra. Beklager litt dårlig lydkvalitet til tider!

– Helsa først

Fra sengen sin, med lukkede gardiner, har hun klart å spille inn den ukentlige podkasten Lindmo og Co sammen med Halvor Haugen og Rune Norum Engelsøy. Men en ny sending med talkshowet «Lindmo», ble i meste laget.

Trine Sollie, prosjektleder for «Lindmo», sier helsen må komme først.

– Vi elsker å lage talkshow og skulle så gjerne levert program som vanlig denne uken, men helsa kommer tross alt først. Jeg kjenner ingen som er mindre syk og har større arbeidskapasitet enn Anne Lindmo, så dette er rett og slett litt uvant, sier Solli.