Lindmo fekk hjerneristing: Spelte inn podkast sengeliggande

Anne Lindmo som vanlegvis er å sjå i «Lindmo» under Gullrekka, er svært glad i å vere ute i naturen på fritida.

Førre helg gjekk turen til Romeriksåsen. Det var mykje snø, høg fart og harde løyper. Og då den rutinerte skigåaren skulle køyre ned ein bratt bakke, gjekk ikkje alt som planlagt.

– Også veit eg ikkje heilt kva som skjedde. Eg trur at eg køyrde på ein stein og så gjekk eg på rumpa. Men der har eg gudskjelov ganske god padding, så eg reiste meg berre opp, lo brydd og haldt fram.

Rett før Lindmo fall, filma ho sola som gløtta fram mellom trea.

Ville legge seg midt på dagen

Det var fyrst dagen etter at ting viste seg å ikkje vere heilt som dei skulle.

– Hovudet mitt byrja å seie «knirk», og augeloka byrja å sige. Eg fekk ufatteleg lyst til å legge meg klokka 13 på dagen.

Det er svært sjeldan Lindmo har det slik, difor vart ho mistenksam.

– Når eg har lyst til å legge meg og trekke pleddet over hovudet klokka 13 på ein kjempefin søndag med sol. Da skjønte jo eg og at her er det noko som ikkje er heilt som det skal vere.

Ho forklarer at ho overvurderte eigne skiferdigheiter og at ho undervurderte kor skarp og bratt bakken var.

– Dette er jo et klassisk tilfelle av hovmod som står for fall, seier ho og legg til:

– Og folk fell jo som fluer rundt i Oslomarka no, fordi det er så skarpt føre.



Spelte inn podcast frå senga

Halvor Haugen og Rune Norum måtte spele inn podcast utan Lindmo i studio denne veka. Men ho var med heime frå senga, med lukka gardiner og eit pledd over knærne.

Høyr heile historia under:

Anne har gått på trynet på skitur og må podde frå senga.

Lindmo fekk gode råd under ein grundig samtale med legen sin og er takksam for at ho har ein svært fleksibel redaksjon.

– Eg fekk beskjed om å kvile mykje og gjere mesteparten av jobben med lukka auge medan kjeften går.

– Etter forholda har det gått bra.

Trass i hjerneristinga er Anne Lindmo venta tilbake på skjermen i fredagens episode av «Lindmo».