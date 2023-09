Før sommeren ble det kjent at NRK gikk ut av samarbeidet med podkasten «Sophie og Fetisha». Venninnene og influenserne Fetisha Williams og Sophie Elise Isachsen fortsatte å drive podkasten videre på egen hånd, før Isachsen valgte å trekke seg fra samarbeidet.

Mediestormen var et faktum, og de to som før var «partners in crime» kuttet all kontakt. De påfølgende månedene har vært tung å bære for Williams.

— Ble som et kleint Tinder-brudd Du trenger javascript for å se video.

– Det var som en feberdrøm. Helt jævlig. Men vi har ingen kontakt, og jeg har det bra nå, forteller en ærlig Williams på Lindmo denne uken.

Der retter hun et kritisk blikk på hvordan podkasten ble problematisert på grunn av grovt innhold.

Debatten om Sophie og Fetisha-podkasten 23. februar Du trenger javascript for å se video.

Lei av at kvinner alltid skal være forbilder

Klimakset ble nådd når NRKs programleder Fredrik Solvang stilte kringkastingssjefen spørsmålet om det grove sexinnholdet i podkasten var bra innhold for NRK.

Williams kan forstå kritikken, men samtidig at grovt snakk av kvinner ikke blir rettferdiggjort.

– Jeg hører ikke den energien når mannlige podkastere eller figurer snakker om det samme. Og vi snakket om samtykket sex, sier hun og legger til:

– Jeg er litt lei av at vi kvinner alltid skal være forbilder. Jeg håper selvsagt at jeg er et forbilde for noen, men jeg kan ikke holde meg til den standarden selv når vi skal ha det gøy, mener hun.

Hun mener det er forskjell på hva slags rom man får som kvinnelige podkaster sammenlignet med guttenes spillerom.

Fetisha Williams kan forstå kritikken, men samtidig at grovt snakk av kvinner ikke blir rettferdiggjort. Foto: Julia Marie Naglestad

– Vi burde holdt det til en helt annen standard. Vi må levere mye er, og passe på alle barna som hører på. Vi blir holdt til en helt annen standard enn det menn gjør.

Influenseren refererer til episoden med komiker Marta Leivestad, som ble hetset etter å ha servert grov kost i «Rikets roast» på VGTV. Kommentarfeltet måtte stenge på grunn av stygge kommentarer.

I kjølevannet av dette har det vært viktig for Williams å ha fritt spillerom når hun snakker i en podkasten.

– Jeg vil ta det rommet, og jeg føler jeg har tatt det. Vi må huske at denne podkasten er et rom for jenter, selv om gutter også er velkommen. Men hvis du ikke liker det så må du bare droppe å høre på det.

– En uprofesjonell klyse

Bruddet med Isachsen var en flau opplevelse for Williams.

– Jeg tar jobben min veldig seriøst, og har ikke mange millioner å lene meg på. Derfor er jeg avhengig av at folk liker meg og har lyst til å jobbe videre med meg. Jeg bryr meg ikke noe om at Sophie Elise ikke ville podde mer. Vi ble sittende i en uprofesjonell klyse av teip som vi skulle ha ut igjen.

Men bruddet var likevel ingen enkel sak å håndtere, og Williams sammenligner det hele med Tinder.

– Jeg ble jo «ghostet» av henne, og det var som et kleint Tinder-brudd, sier hun og ler.

Hun ville fortsette med podkasten, men var redd for å miste halvparten av lytterne.

Men hun hadde aldri trodd hun skulle få så mye støtte.

– Lytterne og følgerne mine har virkelig båret meg gjennom alt dette. Jeg blir nesten rørt år jeg snakker om det.

Nå troner hennes egen podcast «Fetisha +1» på podcasttoppen i Norge, og livet smiler for Williams.

– Nå har jeg det veldig bra, sier hun med et smil.

Se intervjuet med Fetisha Williams på Lindmo i NRK TV eller på NRK 1 fredag klokken 21:35.