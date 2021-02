Selskapet til den kjente påvirkeren Sophie Elise Isachsen er stemt frem som aktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. Isachsen reagerer på at samme selskap ønsket henne som ambassadør i 2019.

– Jeg var ikke noe mer påkledd i 2019, skriver Sophie Elise i en SMS til NRK, etter at bedriften Sophie Elise AS ble «vinneren» av årets Gullbarbie.

En pris som deles ut av ungdomsorganisasjonen Press – Redd Barna Ungdom.

Sophie Elise opplyser at hun ble spurt om å være ambassadør for Press som står bak kampanjen årets Gullbarbie.

– Jeg følte ikke det var riktig å være ambassadør i 2019, ettersom jeg ikke står inne for en utdeling som baserer seg på hvem som er verst, skriver Isachsen i en SMS til NRK.

Hun har lagt ut samme kommentar på sin egen Instagram-konto.

Sophie Elise sin InstaStory i dag da det ble kjent at hun er årets Gullbarbie. Foto: Skjermdump

Skaper mer splittelse og konflikt

– Uavhengig av om jeg var nominert eller ikke, så vet jeg med sikkerhet at noe sånt ikke skaper en positiv endring i samfunnet. Derimot skaper det mer splittelse og konflikt, og slikt kommer jeg aldri til å stille meg bak, sier Isachsen.

Press forstår godt at Sophie Elise Isachsen ikke er enig i nominasjonen gitt til Sophie Elise AS, og mener det er greit å være uenig i at denne prisutdelingen er den mest effektive måten å sette lys på et problem.

19.632 har stemt på kandidatene, og Sophie Elise AS lå langt foran med over 14.000 av stemmene.

Forstår at Sophie Elise ikke er enig

Når det kommer til ambassadør-ordningen forteller Lea Marieo, leder i Press – Redd Barna Ungdom at ordningen ikke brukes i like stor grad lenger.

Hun understreker at ambassadørordningen var en måte å sette søkelys på miljøet selv og blant følgerne til store profiler.

– Målet med ambassadører er å spre budskapet om Gullbarbie og kroppspress til flest mulig, og ulike profiler har ulike følgere. Derfor har vi også prøvd å ha ulike ambassadører med ulike følgere.

– Hvorfor velge en av Norges største påvirker som ambassadører, når dere også mener hun påvirker barn og unge i negativ retning?

– Siden bedriften Sophie Elise AS ikke var nominert i 2019, var det ingen grunn til å ikke invitere henne til å være ambassadør for kampanjen. Vi ønsker som sagt å samarbeide med alle som ønsker å samarbeide med oss, og setter pris på alle som vil ta kampen sammen med oss.

Ønsker dialog

Hun mener derfor det var naturlig å også spørre en av Norges største påvirkere.

De synes det er synd at Sophie Elise AS avslo det året de spurte om det var ønskelig å engasjere seg og sine følgere i kampanjen også. Og understreker at de lenge har ønsket en dialog med Sophie Elise AS.

– Vi tror det også kunne satt nytt lys på hvordan denne tematikken henger sammen og hvorfor Gullbarbie er så viktig.