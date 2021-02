Sophie Elise er kåret til årets Gullbarbie

Bildene fra stranden brukte Sophie Elise i en reklame for EF språkreiser. Influenceren er blitt nominert til årets Gullbarbie flere ganger, men dette er første gang hun «vinner».

Gullbarbie er en kampanjepris som ble startet av ungdomsorganisasjonen «Press». Prisen går til den medie- og reklameaktøren som bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge deg noe.

Leder i organisasjonen Press – Redd Barna Ungdom, Lea Mariero. Foto: Press

– Vi tar dette som et tydelig signal fra barn og unge om at det er på tide at en millionbedrift som Sophie Elise AS, er nødt til å ta en større ansvar. Men også at den påvirkningskraften betyr noe, sier leder i organisasjonen Press – Redd Barna Ungdom, Lea Mariero.

19.632 har stemt på kandidatene, og Sophie Elise lå langt foran med over 14.000 av stemmene.

NRK har vært i kontakt med Sophie Elise, som sier hun ikke ønsker å uttale seg til oss om saken.

Kan ha motsatt effekt

Dag Inge Fjeld har lang erfaring med markedsføring. Nå underviser han i reklame og visuell kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Han sier at å vinne en slik pris også kan ha motsatt effekt.

Han mener at dersom Sophie Elise får Gullbarbien har hun ingenting å tape på det. Da får hun masse ståhei rundt seg, og mye oppmerksomhet i nyhetsbildet. Og det kan være til hennes fordel.

– Hun er en som promoterer kosmetikk og ting i grenseland, og jeg tror ikke de aktørene føler at gullbarbie-stempelet er feil for dem – tvert imot.

– Jeg tenker at hennes annonsører tenker «jo mer ståhei, jo bedre er det» og dermed mener hun ikke har noe å tape, fordi det er som forventet, sier han.

Dag Inge Fjeld har lang erfaring med markedsføring. Han sier at å vinne Gullbarbie kan for noen ha motsatt effekt. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Burde man ikke hatt en slik årlig versting-pris?

– Det blir feil uansett. Hvis man unngår å prate om det, så er det feil. Men prater man mye om det, blir det fascinerende, sier han.

Selv om en pris som Gullbarbien kan skape mer oppmerksomhet, mener leder i Press Lea Marieo at man ikke skal unngå å kritisere bare fordi det skaper mer oppmerksomhet.

– Vi synes det er en viktig kampanje, men er fullt klar over konsekvensen og oppmerksomheten vinneren kan få.

– Men når Sophie Elise vinner, gir det også et mer nyansert bilde av hva en influenser er, og hvor mye mange tjener på slik markedsføring. Når hun får Gullbarbien setter det søkelys på bransjen, og hvor mye penger som ligger i denne bransjen.

Tre nominerte

Slik reklamerte EF Norge for språkreise til Hawaii. Her med et bilde av Sophie Elise Isachsen. Foto: Skjermdump / Instagram

Sammen med Sophie Elise Isachsen var også klesmerket Brandy Melville og sosiale medier-appen TikTok nominert i år.

– Det vi ser er at disse tre kandidatene utpeker seg med at de bruker spesielt markedsføring for å tjene penger på barn og unges psykiske helse, legger Mariero til.

Alle disse kandidatene er retter seg negativt mot barn og unge, og hun mener de gjør det på hver sin måte.

– TikTok har vi sett har vokst enormt de siste årene. De bruker blant annet reklame på appene sine, som spill hvor du skal leke plastisk kirurg.

– Brandy Melville selger konseptet «One size fits all» – men i realiteten så tilsvarer størrelsene deres et ganske smalt spekter av kropp i samfunnet vårt.

– Også har vi Sophie Elise AS, som har ganske mye reklame på sine sosiale medier-plattformer. Mye spiller på kropp og sex for å selge produkter til barn og unge.

Dette er ellevte gang prisen deles ut. Blogg.no ble kåret til årets Gullbarbie i 2020.

Tidligere vinnere Ekspandér faktaboks 2020: Blogg.no fikk prisen for å ikke ha tilstrekkelige retningslinjer for å hindre at barn og unge blir utsatt for markedsføring av produkter som fillers og kosmetiske inngrep gjennom sponsede innlegg fra rollemodellene som bruker plattformen deres.

2019: Victoria Secret fikk prisen for andre gang, for å idolisere gamle skjønnhetssidealer.

2018: Bik Bok vant for sin fremstilling av svært ensidige idealer for å selge klær til unge jenter. Reklamene retter seg mot en ung målgruppe og de ensidige idealene gjenspeiles også i klesstørrelsene.

2017: Nettavisen, med sine kjønnsdelte undersider Side2 og Side3, for å opprettholde gamle kjønnsroller og publisere seksualiserte saker.

2016: Dagbladet for forsider som ofte preges av ensidige idealer, seksualisering, gamle kjønnsroller, kvinner som illustrasjon for irrelevante saker og et stort fokus på vekt og slanking.

2015: Elevkalenderen, som deles ut til norske elever ved skolestart hvert år, for det store reklameinnholdet og kroppspresset som blir formidlet i disse.

2014: Russeklærprodusenten Russedress for deres fremstilling av et ensidig kroppsideal og budskap om at russetiden først og fremst handler om sex og fyll.

2013: Undertøysmerket Victoria’s Secret for idoliseringen av syltynne supermodeller i kampanjen «A body for every body».

2012: Klesmerket Jack & Jones for seksuelt innhold og kvinnetrakassering i kampanjen «Fitness Club».

2011: Klesmerket Diesel for kampanjen «Sex Sells», som viste lettkledde mennesker i samleiestillinger på reklameplakatene.

Mener det er et personangrep

Søndag publiserte Sophie Elise en video med tittelen «Min side av saken» på sin egen Youtube-plattform, hvor hun blant annet tok opp Gullbarbie-nominasjonen.

– Det er så tabu. Å være sexy, å være seksuell. Å spille på de tingene, å ikke spille på de tingene. Å være en liten hore. Og fordi jeg har operert meg, så er ikke de tingene ok. Og jeg tviler på at de hadde vært ok uansett, fordi gud fuckings forby at man er litt seksuell.

Videoen er sett over 30.000 ganger.

Sophie Elise har også tidligere uttalt til VG at hun mener det er et personangrep. Hun har kritisert Gullbarbie for å sette henne i en «slik offentlig gapestokk».