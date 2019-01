Forlot Humorprisen i harnisk

Fredag var det duket for Humorprisen. En prisutdeling for norsk humorbransje satt i gang av komiker Morten Ramm og TV-mann Trond Kvernstrøm, etter at Komiprisen ble lagt ned i 2017.

Men det var ikke alle som var like fornøyd med gårsdagens Humorpris. Det var ingen kvinner som fikk noen pris i går, og det reagerte komiker Sigrid Bonde Tusvik på.

– Jeg synes det er merkelig

Hun var selv til stede under prisutdelingen, og nominert, men forlot arrangementet før festen i protest.

– I 2018 var det altså ingen kvinnelige komikere som fortjente en eneste pris. Det synes jeg er merkelig. Jeg forlot rett og slett prisutdelingen i harnisk, sier Bonde Tusvik.

Bonde Tusvik, som i dag skrev en kronikk i Dagbladet om at det ikke var noen kvinner blant prisvinnerne, forteller at hun snakket kort med sine mannlige kollegaer om hennes frustrasjon før hun dro.

– Jeg sa til juryen at hvis alle prisene hadde gått til kvinner, så hadde dere reagert på det også.

Synd at det ikke var flere kvinnelige prisvinnere

Trond Kvernstrøm, som er av arrangørene bak Humorprisen, var forberedt på kritikken til komikeren, og forteller at han er enig. Men at de har jobbet med å få til en likestilt prisutdeling.

– Jeg har full forståelse for hennes synspunkt. Men vi har jobbet med dette hele veien, og hatt fokus på det. Med at vi for eksempel har Else Kåss Furuseth som programleder, sier Kvernstrøm.

Kvernstrøm synes det er synd at det ikke var flere kvinnelige prisvinnere.

– Det er ikke noe mer vi hadde ønsket oss enn at vi hadde hatt enda flere kvinner i juryen, og enda flere kvinner nominert, og så klart også vinnere.

Men Kvernstrøm forteller at han er fornøyd med Humorprisen, og at tilbakemeldingene stort sett har vært veldig positive.

– Vi har jobbet hardt med å få kvinner med hele veien, så jeg vet ikke hvor mye mer vi kan gjøre fremover til neste gang. Men vi vil fortsette å være bevisste på det.

En annen av kvinnene som var nominert, var tekstforfatter Randi Liodden. Hun forteller at det var stas å bli nominert.

– Jeg begynte ikke med Instagram for å vinne humorpris. Jeg hadde en kjempekveld, og det fine med arrangementer der hvor menn er i fokus, er at det er lite kø på jentedoen.

VANT FOR PARTERAPI: Kevin Vågenes vant to humorpriser i går kveld.

– Det gjør meg forbanna

Sigrid Bonde Tusvik mener at selve problemet er at man føler seg oversett som komiker på en prisutdeling som ikke har noen kvinnelige prisvinnere.

– Det er begrenset hvor lenge du synes det er gøy å klappe opp mann etter mann som kommer opp på scenen og mottar pris. Når du selv er kvinne og har bidratt med underholdning. Og at man skal føle på det i 2019, gjør meg forbanna.

Hvis Humorprisen fortsetter uten noen kvinnelige prisvinnere, håper hun at juryen vil sette seg ned og snakke sammen.

– Hvis det samme skjer, år etter år, så må juryen samle seg og diskutere og komme ut å si ærlig at kvinner er ikke morsomme nok. For dette er merkelig synes jeg, men jeg er jo kvinne, så jeg er partisk i denne saken.

Her er de nominerte og hvem som vant (uthevet):

ÅRETS HUMORPROGRAM

Hit for hit

Martin og Mikkelsen

Satiriks: 5080 Nyheteskanalen

Parterapi

ÅRETS MORSOMSTE PÅ TV

Fridtjof Stensæth Josefsen

Martin Beyer Olsen

Kevin Vågenes

Bård Tufte Johansen

Jakob Schøyen Andersen

ÅRETS MORSOMSTE HUMORDRAMA

Hvite gutter

Norsemen

Oslo Zoo

Stories from Norway

ÅRETS MORSOMSTE PODCAST

Berrum & Beyer snakker om greier

Tusvik og Tønne

Radioresepsjonen

Debrief med Dag

ÅRETS MORSOMSTE PÅ NETT

Kevin Vågenes

Einar Tørnquist

Randi Liodden

Herman Flesvig

ÅRETS SCENESHOW

Dag Sørås – Emokrati

Christoffer Schjelderup–Tro, Hat & Ærlighet

Hege Schøyen, Linn Skåber og Cecilie Steinmann Neess–Tre elefanter i rommet

ÅRETS SCENESHOW INDIE

Jim Swann–The Man With No Vaginas

Olli Wermskogs Improvors

Vegars Tingshow

ÅRETS HUMORSPIRE

Steinar Klouman Hallert

Henrik Farley

Amanda Erlandsen