Forlag får millionbot: – Me er fundamentalt ueinige i vurderinga

«Det er ulovlig for konkurrenter å dele informasjon som kan begrense konkurransen i et marked», melder Konkurransetilsynet.

Dei skuldar no dei fire største forlaga i landet, Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug, og Bokbasen for å ulovleg ha delt informasjon om framtidige bokprisar.

Konsernsjef Tørres Thuv i Gyldendal stiller seg «fundamentalt uenige i tilsynets vurdering» i ei børsmelding, og skriv vidare at dei vil forfølga saka vidare.

«Bokbasen gir alle offentlig og lik tilgang på informasjon om alle bokutgivelser, og er helt vesentlig for å gi befolkningen et bredt tilbod av litteratur. Den er ikke innrettet for å utveksle konkurransesensitiv informasjon, har ikke egnet seg til dette og har ikke vært brukt til dette. Det foreligger heller ikke noe som viser en slik adferd frå de involverte partane».

– Me er skaka

Bokbasen leverer digitale produkt for bokbransjen, og er eigd av dei fire forlaga. Ifølge Konkurransetilsynet har forlaga delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon via Bokbasens sal av abonnementet Mentor Forlag.

Konkurransetilsynet opplyser i pressemeldinga at dei gjennom etterforsking har funne mange bevis på at forlaga har delt denne informasjonen i ein database alle hadde tilgang til.

– Dette har gitt aktørane fullstendig oversikt over kvarandre sin opptreden i marknaden, og kan ha ført til at me forbrukarar har måtta betala høgare prisar på bøker, seier konkurransedirektør Tina Søreide i pressemeldinga.

Konsernsjef og forleggar Mads Nygaard i Aschehoug seier i ein kommentar at dei er skaka over kvaliteten på Konkurransetilsynets arbeid.

Forlaget opplyser vidare i ei pressemelding at dei klager på Konkurransetilsynets vedtak, og hevdar påstandane og vedtaket er feil.

Administrerande direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm seier i ei pressemelding at for dei, framstår ei slik verkelegheitsbeskriving som fullstendig absurd.

Dei kallar vedtaket for «et grunnløst angrep på norsk bokbransje».

– Alvorleg

– Det er jo alvorleg når det kjem skuldingar på ein halv milliard. Ut ifrå informasjonen eg har fått, kjem alle forlag til å bestrida gebyret, seier leiar Heidi Austlid i Forleggerforeningen til NRK.

Ho understrekar at dei foreløpig ikkje har noko meir informasjon utover det som Konkurransetilsynet har skrive tysdag føremiddag.

– Så no er det opp til dei stemna partane å bestrida eller klaga dette inn for Konkurranseklagenemnda.

Allereie i 2020 varsla Konkurransetilsynet at dei ville pålegga dei fem aktørane gebyr.

Den gong varsla dei gebyra fordelt slik: