Dramaserien «Atlantic Crossing» handler om kronprinsesse Märtha, og hennes opplevelser i USA under andre verdenskrig.

Serien er inspirert av sanne hendelser, og fortellingen er serieskapernes tolkning av det som skjedde for åtti år siden. Det er altså fiksjon, ikke dokumentar.

Men, hvor mye er ren diktning, og hva er hentet fra virkeligheten?

I første episode møter vi kronprinsesse Märtha og kronprins Olav på reise i USA. Året er 1939 og de to møter president Roosevelt for første gang. Krigen kommer til Norge kort tid etter at de vender hjem.

Her er svar på noe av det du (kanskje) lurer på etter første episode!

Denne saken avslører deler av handlingen i «Atlantic Crossing» episode en. Du leser videre på eget ansvar.

Vinket kronprinsesse Märtha virkelig med armen i 90 grader?

Ja!

Svenske Sofia Helin spiller kronprinsesse Märtha i dramaserien.

I gamle filmklipp er det synlig at Kronprinsesse Märtha vinket med hele armen i rett vinkel, og hånda litt slapt vendt mot ansiktet.

Skuespiller Sofia Helin brukte mye tid på det svenske slottet i forberedelsen til å spille denne rollen. Hun lærte seg kongelig etikette og kroppsspråk, som hvordan man spiser, drikker og sitter pent, fortalte hun i et intervju med P3morgen.

Hvordan kronprinsesse Märtha vinket i virkeligheten er også synlig på videoklipp fra bryllupet med kronprins Olav. Det skjedde i hovedstaden i 1929 (Kilde: www.kongehuset.no, P3morgen).

Ble det norske kronprinsparet ønsket så hjertelig velkommen av president Roosevelt i USA?

Ja!

GODE VENNER: Kronprinsesse Märtha og kronprins Olav møter Eleanor og Franklin D. Roosevelt i USA. Foto: Dusan Martincek / CINENORD/NRK

Den første episoden starter med et besøk hos Eleanor og Franklin Roosevelt, og de har en god tone allerede i 1939.

Det hadde vært snakk om at kronprins Olav skulle reise til USA allerede i 1924, fem år før han giftet seg. Ifølge den norske sendemannen, Wilhem Morgenstierne, hadde norskamerikanere i flere år spurt hvor det ble av kronprinsen.

Med uroligheter i Europa hadde besøket blitt utsatt mange ganger, men i 1938 kom en personlig invitasjon fra president Franklin D. Roosevelt (Kilde: FDR Library).

BESØK FRA NORGE: Kalenderen til Franklin D. Roosevelt 28. april 1938 bekrefter besøket fra kronprins Olav og kronprinsesse Märtha. Foto: FDR Library

Roosevelt mente det var spesielt viktig at verdens demokratier holdt seg i nær og personlig kontakt med hverandre, ifølge boka «Olav V. Den fremmede» av forfatter Tore Rem.

FØRSTE MØTE: Eleanor Roosevelt, kronprins Olav, president Roosevelts mor, kronprinsesse Märtha og president Franklin D. Roosevelt i Hyde Park, Poughkeepsie 1939. Foto: Ntb / NTB

Blødde kronprinsesse Märtha neseblod?

Nei, det er et visuelt grep fra serieskaperne for å illustrere migrene.

NESEBLOD: Sofia Helin blør neseblod i rollen som kronprinsesse Märtha. Foto: NRK / CINENORD

Kronprinsesse Märtha slet med migrene og dårlig helse hele livet, men dette var skjult for offentligheten. For å illustrere dette har serieskaperne valgt å vise at hun blør neseblod når hun leser om et tysk angrep i Aftenposten, men dette er altså diktning.

(Kilde: Norsk biografisk leksikon).

Ble passasjerskipet Mira angrepet 7. april?

Nei, angrepet skjedde et par dager tidligere.

UNDER ANGREP: Passasjerskipet Mira ble angrepet av tyske bombefly, men handlingen er flyttet et par dager i dramatiseringen. Foto: NRK / CINENORD

I virkeligheten ble passasjerskipet Mira angrepet i Nordsjøen den 3. april. Nyheten om angrepet stod først på trykk i de norske avisene den 5. april.

I dramatiseringen har serieskaperne valgt å endre på datoen for dette angrepet.

– Når kronprins Olav forteller Märtha om angrepet på Mira, er det i vår historie den 7. april, selv om kronprinsen nok fikk med seg dette allerede den 5. april. Her valgte vi altså å prioritere flyt i fortellingen, fremfor å være helt historisk korrekte, forklarer manusforfatter Kallestein.

STOR NYHET: Angrepet på passasjerskipet Mira ble beskrevet i Arbeiderbladet 5. april 1940. Foto: Nasjonalbiblioteket / Faksimile

Angrepet på passasjerskipet Mira ble beskrevet som «en hårsbredd fra en krigskatastrofe» i Arbeiderbladet 5. april 1940. Det var rundt 100 personer om bord, og tyske fly gikk til angrep åtte ganger. Fem bomber falt ned like ved skipet, og det regnet splinter over dekket. To menn ble skadet av granatsplinter i angrepet.

Ps! Passasjerskipet Mira var det samme som kong Haakon og dronning Maud benyttet på sin signingsferd. Da krigen brøt ut, bar han fremdeles sørgebånd etter dronningen Mauds bortgang i 1938.

(Kilde: Nasjonalbibilioteket)

Kritiserte kronprins Olav den norske statsministeren for å gjøre for lite?

Tja, kronprins Olav var med på å advare regjeringen.

ADVARER: Kong Haakon og kronprins Olav i samtale med den norske regjering i dramaserien. Foto: Julie Vrabelova / CINENORD/NRK

Mange advarte den norske regjeringen om at det var stor fare for invasjon. Både kronprins Olav og kong Haakon var fortvilet over tingenes tilstand, men dette var omstridte politiske spørsmål.

I første episode av Atlantic Crossing vises en scene hvor kronprins Olav beskylder statsminister Johan Nygaardsvold for manglende handlekraft, fordi tyskerne stadig skjøt mot norske skip.

Det vi vet er at det var samtaler mellom kongen, kronprinsen og regjeringen, hvor de i lengre tid advarte mot et forestående angrep. Nøyaktig hvordan dette foregikk bak lukkede dører vet vi ikke, men vi vet at det skjedde, forteller manusforfatter Linda May Kallestein.

(Kilde: «Olav, menneske og monark», av Jo Benkow).

Ble hunden Vimsa virkelig skutt av tyskerne?

Det vet vi ikke.

GLAD I HUNDER: Kronprinsesse Märtha og prins Harald med familiens hund på Skaugum i 1946. Foto: Ntb / NTB

Når kronprinsfamilien måtte reise fra Skaugum i «Atlantic Crossing» er det med i historien at de må dra fra familiehunden Vimsa.

Vi vet at familien hadde en hund som het Vimsa, men det er usikkert hva som skjedde med den. I serien blir den skutt av en tysk soldat, og det er ikke helt usannsynlig at dette stemmer, forteller manusforfatter Kallestein.

Etter at tyskerne kom til Norge flyttet Josef Terboven inn på Skaugum. Flere kilder forteller at de tyske nazistene skjøt hunder under 2. verdenskrig.

(Kilde: www.budstikka.no)

Dro hoffdamen og adjutanten på slottet fra barna sine Ulla og Rolf?

Ja, de reiste kun sammen med sin yngste sønn Einar (10).

DRO FRA BARNA: Ragni Østgaard og Nikolai Ramm Østgaard i USA 1942. Foto: Ukjent / Riksarkivet

Ekteparet Ragni og Nikolai Østgaard var henholdsvis hoffdame og adjutant for kronprinsesse Märtha og kronprins Olav. De to fulgte kronprinsparet på hver sin flukt, og det var avtalt at de to barna Ulla og Rolf måtte bli igjen, dersom det kom til en fluktsituasjon.

Dagboken til Ragni Østgaard beskriver hva som skjedde, og er nå digitalisert i Riksarkivet. Hun beskriver flukten fra Norge slik:

«Rolf var fremdeles på sin post, Ulla hjalp oss med å bære ned koffertene. (...) Jeg husker henne alltid der hun stod ved bilen, da vi kjørte, smilende og kjekk som alltid. Hun hadde et grått bukseskjørt på og en blå og hvit lusegenser.»

Hele beskrivelsen kan leses i Digitalarkivet.no.

Måtte kongefamilien gjemme seg for bombefly på Lillestrøm?

Ja!

DRAMATISK: Kronprinsesse Märtha og familien flykter fra flyangrep på Lillestrøm. Foto: Dusan Martincek / CINENORD/NRK

Kongefamilien og den norske regjeringen reiste samlet med tog ut av Oslo da tyskerne invaderte Oslo, 9. april 1940. De måtte søke tilflukt fra bombefly på Lillestrøm stasjon da Kjeller flyplass ble angrepet.

Kjeller er Norges eldste flyplass, og ble bombet tre ganger under 2. verdenskrig.

(Kilde: www.forsvarsbygg.no)

Er det sant at Märtha og barna ble nektet innreise i Sverige?

Nei og ja. Kildene er uenige, noe som kan skyldes to ulike passkontroller.

Foto: DUSAN MARTINCEK / CINENORD/NRK

Den dramatiske grensepasseringen fra Norge til Sverige er en omdiskutert hendelse.

Prinsesse Astrid, som var syv år da de flyktet, har i intervjuer fortalt at grenseovergangen mellom Norge og Sverige var stengt. Det var ikke mulig å reise tilbake, fordi tyskerne kom like bak dem. Reisefølget bestemte derfor at de skulle kjøre raskt gjennom bommen for å komme seg til Sverige.

Einar Østgaard, den yngste sønnen til kronprinsessens Hoffdame, var 10 år og husker opplevelsen annerledes. Han har i mange år hevdet at denne øyenvitneskildringen ikke kunne stemme.

I dramatiseringen kan vi se at kronprinsessen, barna og reisefølget kjørte rett gjennom bommen for å komme seg til Sverige. Den norske og svenske tollstasjonen lå naturlig nok et stykke fra hverandre, og derfor kan begge ha rett, forklarer serieskaperne.

(Kilde: VG.no)

Måtte kronprins Olav og kong Haakon flykte fra bombefly?

Ja, angrepene skjedde på Nybergsund 11. april.

FLYKTER: Tobias Santelmann, i rollen som kronprins Olav, flykter fra flyangrep på Nybergsund. Foto: Julie Vrabelova / CINENORD/NRK

Tyskerne satte inn det tyske flyvåpenet etter senkningen av Blücher, et mislykket raid mot Midtskogen og Kong Haakons nei til samarbeid med tyskerne.

Den 11. april 1940 ble Elverum sentrum og det lille tettstedet Nybergsund i Trysil bombet. Kongen og regjeringen slapp uskadet unna i Nybergsund, men de materielle ødeleggelsene var store.

KONGEBAUTA: Kong Haakon og kronprins Olav søkte dekning i dette skogholtet i Nybergsund. Mange møtte opp med flagg da stedet fikk en kongebauta i 1946. Foto: Thorbjørn Skotaam / NTB

I Elverum døde til sammen 34 mennesker grunnet bombingen. Sanntidsvitner fra disse hendelsene er intervjuet i NRK-dokumentaren «Alliert og alene».

Norsk dokumentarserie.

(Kilder: www.annomuseum.no)

