Facebook skal hjelpe politikerne å vinne valgkampen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er blant politikerne som bruker Facebook for å formidle til en stor følgerskare.

– Det er jo som å holde en tale på en måte. Man kan snakke om det man er mest opptatt av, sier ministeren.

SOM Å HOLDE TALE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Han forteller videre at folk selv bestemmer om de vil like siden hans, og om de vil få den informasjonen han legger ut.

– Det er jo også en måte å få innspill på, forklarer han.

Posisjonering

I invitasjonen til partiene, skriver de skandinaviske representantene for Facebook at de ønsker å vise hvordan politikerne på best måte kan benytte deres plattform for å engasjere i valgkampen.

Det er første gang Facebook går i direkte kontakt i form av et møte med norske politikere.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, mener invitasjonen er ren posisjonering.

GENERALSEKRETÆR: Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Foto: Marit Hverven / NRK

– Det er i og for seg ikke noe problem, men det er noen betenkelige sider ved at en så stor kommersiell aktør har så mye å si for hva vi ser, og hvordan offentligheten blir, sier han.

Han sier det blir problematisk dersom politisk kommunikasjon på Facebook tar over for kritiske journalistiske spørsmål til de folkevalgte.

– Det vil du aldri få servert på Facebook, der vil det være budskapene slik de er utformet av politikerne og deres etter hvert ganske mangfoldige rådgivere. Velgerne vil da gå glipp av en masseinformasjon som ville kunne være relevant for dem.

Viktigste i valget

At vi er kommet dit hvor Facebook vil avgjøre valget, har Jensen ingen tro på. Flere av partiene har derimot en annen oppfatning.

– Jeg tror faktisk det blir det viktigste, sier politisk rådgiver Espen Teigen i Frp.

Han sier den konstante informasjonsflyten på plattformen er den som når flesteparten av desidert alle medium, og at han derfor tror Facebook vil være avgjørende i denne valgkampen.

– Det jeg synes er så fint med Facebook er at det gir makta tilbake til folk flest. Det er det folk bryr seg om som blir spredd på Facebook.

Positivt

Teigen synes det er positivt at Facebook går i direkte møte med partiene. Han gleder seg over at de tradisjonelle mediene mister litt definisjonsmakt.

RÅDGIVER: Espen Teigen er rådgiver for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Før hadde tradisjonelle medier all makten. Nå har folk selv makten over hva de ønsker informasjon om, og hva de ønsker å sette seg inn i, og det synes jeg er en positiv ting.

Facebooks representanter i Skandinavia sier til NRK at Facebook tilbyr et vindu inn i politikken som tidligere ikke eksisterte.

– Riktig mange mennesker bruker Facebook til å kommunisere om emner, som betyr noe for dem, blant annet politikk. Facebook gir også politikere mulighet til å gi folk i deres valgkrets et unikt innblikk i deres hverdag, skriver Peter Münster i Facebook i en mail til NRK.