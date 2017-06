Kalte Listhaug rasistkjerring: – Noen ganger må man si det som det er

Bjørndahl jobber som lærer, men er en profilert sørlandspolitiker som sitter i bystyret i Arendal for Arbeiderpartiet. Han er i tillegg leder for oppvekstkomiteen i byen, samt fylkesleder i Skolenes landsforbund.

Det var denne uttalelsen som fikk Bjørndahl til å reagere. Foto: Skjermdump / FACEBOOK

– Jævla rasistkjerring

Han skrev «jævla rasistkjerring» etter at Sylvi selv kommenterte sitt eget innlegg på Facebook på lørdag. I innlegget uttrykket hun misnøye for at Ap og Sp nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger. Kommentaren hans er nå fjernes fra innlegget, men det var ikke Bjørndahl selv som slettet den, tvert imot var det Listhaugs støtteapparat som sensurerte svaret grunnet språkbruken.

Bjørndahl har fått mange mediehenvendelser etter uttalelsen. Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Jeg mener Listhaug sprer rasisme og hat gjennom sin aggressive retorikk og politikk. Hun legitimerer ytterliggående høyreekstreme. Dette er farlig, sier Bjørndahl til NRK før han legger til:

– Jeg angrer ikke et sekund. Noen ganger må man si det som det er.

Videre forteller han at han mener Listhaug som person har skapt en upassende toleranse for hvordan man kan omtale innvandrer og muslimer.

– Jeg syns det er veldig rart at den ansvarlige statsministeren ikke har satt denne dama på plass for lenge siden.

Ber Arbeiderpartiet ta tiltak

Bjørndahl mener Listhaugs retorikk sprer rasisme. Foto: Anne Lognvik / NRK

Sylvi Listhaug mener slike uttalelser fra offentlige personer er meget seriøse, og ber Arbeiderpartiet sentralt ta tiltak mot slik ordbruk i sosiale medier.

– Jeg vil anbefale Arbeiderpartiet å ta et lite kurs med Bjørndahl i grunnleggende folkeskikk. Det er ikke noe nytt at nettroll og på ytre venstreside forsøker å stemple Listhaug som rasist. Det lykkes ikke fordi det er løgn. At Ap-politikere også slenger seg med viser et nytt lavmål, sier Listhaugs talsmann til NRK.

Ikke første gang

Bruun-Gundersen reagerer på miljøet blant politikere i Aust-Agder. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er ikke første gang sørlandspolitikere har blitt anklaget for upassende språkbruk. Tidligere i år tok stortingskandidat for Frp i Aust-Agder, Åshild Bruun-Gundersen, en pause fra politikken etter mye skittkasting.

– Jeg må beskytte meg selv og ta vare på familien, sa Bruun-Gundersen var årsaken til at hun tok pausen.

​De måtte ha hjelp fra partiet sentralt for å få løst opp i problemene etter Leder av Grimstad Frp, Terje Stalleland, blant annet kalte partikollegaer «psykiatriske tilfeller» og «skikkelig jævler».