Få hovedroller for flerkulturelle i filmbransjen: – Det er en kulturell, rasistisk forbrytelse

Iselin Shumba er kjent fra biroller i blant annet TV-seriene Hjem til jul og Snøfall. Men når det gjelder å få hovedroller i film, mener hun at det er et stort handikap å være mørkhudet.

– Det er en kulturell rasistisk forbrytelse som skjer. At mangfoldige nordmenn ikke får representert og fortalt historier på lik linje med andre nordmenn, sier Shumba til NRK.

Shumba sier videre at hun blir vurdert til roller ut fra hudfarge og ikke skuespillerferdigheter.

– Det handler så mye om fargen min. Jeg har blitt helt skremt. Jeg hadde ingen anelse om at det skulle være slik da jeg entret bransjen.

Hun sier at hun når hun er på prøvefilming merker hun at hun er typecastet til roller spesifikt for ikke-hvite.

– Når jeg er på audition så er vi bare en haug med brune jenter. Vi er vidt forskjellige, men kriteriet vi er kalt inn til audition for er hudfargen vår. Det syns jeg er veldig spesielt i Norge i 2020.

PROVOSERT: Iselin Shumba er skremt over at det i 2020 er hudfargen hennes som bestemmer hvilke roller hun blir kalt inn til audition for. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Vil si nei til roller basert på hudfarge

Også skuespiller Kingsford Siayor, kjent fra Netflix-serien Blodtur og NRK-serien Twin, sier han har merket at han ikke blir vurdert på lik linje som hvite skuespillere, i de 11 årene han har vært i bransjen.

Selv om han ser tegn til bedring, har han sett seg grundig lei å få auditioner bare ut fra hvordan han ser ut.

– Jeg orker ikke si ja til noen ting lengre som har med hudfarge å gjøre. Og hvis det betyr at jeg må gå sulten så er det greit, da får jeg heller ta en helt annen jobb. Jeg orker ikke å spille det spillet noe mer. Så det er ikke noe vits i å spørre meg rett og slett.

AMBISIØS: Kingsford Siayor har store ambisjoner som skuespiller. Han er lei av å kun bli castet til biroller som er spesifisert som ikke-hvite. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Norsk filminstitutt: – Vi anerkjenner problemet

Tall fra Norsk filminstitutt viser at i de seks årene 2013–2018 var det 10 førstegangsinnvandrer-rollefigurer i hoved- eller birolle i norsk film. Andre minoriteter hadde til sammen 44 hoved- og biroller.

Norsk filminstitutt bekrefter til NRK at man har en lang vei å gå når det gjelder ikke-hvite hovedroller og flerkulturell representasjon i filmer.

SEKSJONSLEDER: Ståle Stein Berg sier NFI tar saken på alvor, og ønsker større flerkulturell representasjon i norsk film. Foto: pressebilde / NFI

– Vi anerkjenner problemet, og har lyst til å gjøre noe med det, sier Ståle Stein Berg, seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i Norsk filminstitutt.

Han sier filminstituttet nå vil gjøre to grep for å stimulere til endring.

– Vi innfører et rapporteringsskjema fra høsten av som skal bevisstgjøre produksjonsledere med tanke på hvilket arbeid de gjør for å bedre representasjonen i deres prosjekt. Og vi innfører mangfold som vurderingskriterium med tanke på hvilke filmer som skal motta støtte.

Profilert caster: – Norske hovedroller er hvite

Camilla Glaister har sitt eget castingbyrå, Camilla Casting. Hun bekrefter at det fortsatt henger igjen gamle stereotyper når det gjelder casting til filmer.

– Jeg kan jo ikke si annet enn at det står dårlig til i norsk filmbransje med tanke på flerkulturell representasjon. Og ja, det er fortsatt slik at norske hovedroller er hvite.

Men hun sier hun jobber med tematikken, og at hun har god erfaring med å utfordre produsenter og regissører til å tenke nytt.

– Jeg som caster har definitivt en påvirkningskraft, og den prøver jeg å bruke til noe bra når det er nødvendig.

SAMFUNNSENGASJERT: Iselin Shumba mener det ikke kan bli større plass til flerkulturelle hvis det ikke også skjer noe i fiksjonens verden. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Mener filmbransjen speiler samfunnet

Og Glaister legger til:

– Jeg gleder meg til den dagen vi kan se skuespillere med flerkulturell bakgrunn i hovedroller og at vi ikke lenger tenker annet enn at: Wow, for en dyktig skuespiller.

Iselin Shumba mener at det påvirker hele samfunnet at det er en underrepresentasjon av flerkulturelle i underholdningsbransjen. Og hun sier avslutningsvis:

– Når det ikke er plass til oss i fiksjonen, hvordan i alle dager skal det da lages plass til oss i virkeligheten?