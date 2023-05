Sverige, eller «søta bror», er på alle måter vår storebror i Eurovision Song Contest. De har dobbelt så mange seire som Norge.

I motsetning til oss, som har 11 sisteplasser og fire ganger har fått 0 poeng, har svenskene kommet på siste plass kun to ganger.

I kveld kan de ta det enda ett skritt videre og skrive ESC-historie.

IKONISK: ABBAs Waterloo har blitt kåret til det beste bidraget i Eurovision-historien. Det ble også startskuddet for svenskenes gigantiske ESC-suksess. Foto: Olle Lindeborg / AFP

Startet med ABBA

Det svenske ESC-hegemoniet startet med det som ble en av tidenes største popgrupper, ABBA. Med Waterloo i 1974 kapret de hele Europa.

Ti år senere vant trioen med de gylne sko, brødrene Herreys. Carola innførte i 1991 det som senere ble en standard ESC-ingrediens: vindmaskinen. Hun fikk Europa til å bli «Fångad av en stormvind».

I 1999, året man feiret 25 år siden Waterloo, vant Charlotte Nilsson med den ABBA-inspirerte «Take Me To Your Heaven».

I 2012 var det Loreens tur til å kapre Europa med «Euphoria.». Mens Måns Zelmerlöw 2015 brukte 3D-teknologi for å løfte den moderne låten «Heroes» til et seirende bidrag.

Hva har egentlig vært oppskriften til Sveriges ESC-suksess? Hør episode av podkasten Oppdatert:.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Oppskrifta bak Sveriges Eurovision-dominans».

Kan bli mestvinnende gjennom alle tider

Nå har svenskene bare et mål for øye. De skal bli mestvinnende gjennom alle tider. De ligger en seier bak Irland. I kveld kan de altså tangere Irlands rekord.

EKSPERT: Tobbe Ek sier det vil være enormt for både Sverige og Loreen hvis det blir seier i Eurovision Song Contest 2023. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Den svenske ESC-eksperten Tobbe Ek (Aftonbladet) mener det vil være gjevt for hans landsmenn.

– Det vil bety veldig mye. Sverige og svenskene setter en stor stolthet i å konkurrere og sette fotavtrykk i Eurovision Song Contest.

Han legger til:

– En sjuende seier vil være et ytterligere bevis på at et lite land som Sverige for alvor kan ha en stor innflytelse over musikkbransjen i verden, og skape musikk som vekker følelser hos veldig mange.

FAVORITT: Loreen kan bli første kvinne som vinner Eurovision Song Contest to ganger. Og hun er levnet store sjanser. Foto: Charlie Ljung / SVT

Kan vinne for andre gang

Loreen kan ikke bare sørge for at Sverige som land blir historisk, hun kan bli historisk selv.

Vinner hun med låten «Tattoo» blir hun første kvinne som vinner to ganger.

Irske Johnny Logan har vunnet to ganger som artist, i 1980 og 1987. Han var også låtskriveren til vinnerbidraget i 1992.

Tobbe Ek påpeker at hun blir den første artisten i moderne tid som vinner, uansett kjønn.

– Det vil være enormt. Vi må ikke glemme at når Johnny Logan vant i 1980 og 1987 var det en betydelig mye mindre konkurranse.

HISTORISK: Johnny Logan er hittil den eneste artisten som har vunnet Eurovision to ganger. Nå kan han få selskap av Loreen. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Hele showet sitter

Ek mener også at en ny seier kan gjøre at Loreen blir stor også utenfor Eurovision-boblen.

– Jeg tror det kan innebære en andre sjanse for Loreen til å få den internasjonale karrieren som hun fortjener, men som hun ikke helt lyktes med å få grep om og fange i 2012.

President i den norske ESC-finalen Morten Thomassen mener seierssjansene til Sverige og Loreen er store.

– Loreen har etter prøvene ikke minsket favorittstempelet sitt. Hele showet sitter og Sverige vil etter all sannsynlighet ta sin sjuende seier. Og Loreen blir første kvinne med «the double».

NORDISK: Det er et sterkt nordisk år i Eurovision Song Contest. Både Norge, Sverige og Finland er gitt store seierssjanser av ekspertene. Foto: EBU

Slaget om Norden

Hvis ikke Sverige skulle vinne er det uansett stor grunn til å tro at Eurovision Song Contest i år blir en nordisk festkveld.

Loreen er skyhøy favoritt på oddsen, men en like klar nummer to er Finland.

Norge og Alessandra blir sett på som en joker i konkurransen, og har i dagene før finalen vært rangert mellom 5. og 7. plass på listene. Lørdag litt før midnatt kommer både juryenes og TV-titternes dom.

Gjør deg klar for glitter og fargerik fest. Det er dags for Eurovision Song Contest!