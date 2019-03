Erlend Bratland brannskadd under MGP-generalprøve

En feil med pyroteknikken førte til at Melodi grand prix-deltager Erlend Bratland ble brannskadd under generalprøven i dag.

– En feil ved pyroteknikken førte til at Erlend ikke fikk røyk og flammer under generalprøven, så de bestemte seg for å gjøre nummeret hans på nytt. Da han da gikk på scenen slo pyroen seg på, og skyter flammer, sier managaren til Bratland Erland Bakke.

Grunnen til at de bestemte seg for å gjøre nummeret en gang til er at det er generalprøven fagjuryen bruker som grunnlag, for å dele ut sine poeng.

Usikker om han kan stille

Manageren til Bratland sier til NRK at det nå er usikkert om han kan stille i finalen.

– De fikk trukket han ut av flammene, og slått av pyroen, og han fikk da brannskader på hånda. Det er de eneste skadene vi har funnet til nå, sier Bakke.

Bakke forteller at Bratland nå er redd og nervøs, og er usikker på om han kan stille i finalen.

– Jeg skalø gå en runde med både han og legen, og se om han kommer til å stille.