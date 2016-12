Elevenes advokat: – Har ingenting å si for søksmålet mot Westerdals

Høyskolen Kristiania har inngått intensjonsavtale om å kjøpe alle aksjene i Westerdals Oslo ACT fra Anthon B. Nilsen Utdanning AS, skriver førstnevnte i en pressemelding.

Det var NTB som først omtalte saken.

Ifølge pressemeldingen begrunner Anthon B. Nilsen Utdanning salget med at de ønsker å konsentrere seg om yrkesutdanning og voksenopplæring, samt at de har mottatt et godt tilbud fra Høyskolen Kristiania.

Det håper på å ha en endelig avtale på plass i månedsskiftet januar/februar.

– Juvelen i kronen vår

– Vi har lenge ment at Westerdals Oslo ACT ville være juvelen i skolekronen vår, sier administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind i en pressemelding.

Til NRK forteller Lind at skolene er en god match både faglig og renomé-messig, som er grunnen til at de ønsker å kjøpe opp Westerdals.

– Lykkes vi med dette trenger vi heller ikke å konkurrere om de samme studentene og faglige ressursene som vi gjør nå. Dette er en stor dag for oss, sier hun.

Søksmålet går sin gang

I september ble det meldt at 500 personer, som studerte på Westerdals mellom 2002 og 2012, vil ha flere titalls tusen hver i erstatning fra privatskolen - totalt 31 millioner kroner.

Advokat Lars Tormodsgard i firmaet Steenstrup Stordrange, som representerer elevene, sier til NRK at det fortsatt blir søksmål selv om kjøpet finner sted.

– Dette har ingenting å si for søksmålet, det står fremdeles ved lag, bekrefter Tormodsgard.

Lind sier at de er beredt på å måtte ta ansvar for dette.

– Vi er fullt orientert med disse tvistesakene som Westerdals står i, og skulle vi overta skolen vil vi ta ansvaret for sakene og utfallet av disse, sier hun.

700 har allerede takket ja til forliket som Westerdals tilbød.

– Søksmål ikke årsak til salg

Kommunikasjonsdirektør Trond Andresen, Anthon B. Nilsen Utdanning forteller at det er god timing som førte til denne intensjonsavtalen.

– Det skjer samtidig som vi har lagt får strategi for veien videre, der vi ønsker å selge oss ut av statsstøttet virksomhet og vil satse mer på voksenopplæring og yrkesopplæring, sier Andresen til NRK.

Ønsker dere å selge med tanke på den økonomiske situasjonen til Westerdals?

– Nei, det er forskjellige saker. De tvistesakene som oppstod i løpet av fjoråret har ikke noe direkte betydning for at vi vil selge.​

Opprettet tilsyn

Økokrim meldte i mai at de skulle ta ut siktelse mot skolen.

Senere, i høst, ble det også meldt at Kunnskapsdepartementet skulle opprette en egen tilsynsenhet i forbindelse med Westerdals-saken.

– Vi vil kontrollere om handel med varer og tjenester og finansielle transaksjoner blir gjort slik loven krever, sa kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen i en pressemelding da.

Dagens Næringsliv meldte deretter at Anthon B. Nilsen Utdanning skulle gå til sak mot Kunnskapsdepartementet som krever ytterligere 35 millioner i tilbakebetaling.

Andresen sier at de fortsatt skal gå til sak mot departementet.