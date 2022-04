Dokumentarist pågrepet av politiet da han filmet klimaaktivister

– Jeg opplevde det som et overgrep på ytringsfriheten min, sier Thomas Østbye til NRK.

Østbye forteller at han satt i varetekt i rundt tre timer.

Østbye fulgte aktivister fra organisasjonen Extinction Rebellion. De lenket seg fast til et tog på Sjursøya i Oslo, onsdag forrige uke.

Aksjonen var en del av den internasjonale aksjonen «Just Stop Oil». Den har pågått i en rekke land den siste tiden.

Her blir filmskaperen pågrepet:

Her blir dokumentarfilmskaper Thomas Østbye pågrepet av politiet, da han filmet en ulovlig demonstrasjon på Sjursøya i Oslo.

Østbye gjorde opptak til en dokumentarfilm om hvordan klimakampen utspiller seg.

Han deltok ikke selv i aksjonen.

Da politiet skulle pågripe noen av aktivistene, ville Østbye filme det til dokumentaren sin.

– Det jeg manglet til min film, var arrestprosessen, sier han.

Extinction Rebellion har deltatt i den internasjonale aksjonen «Just Stop Oil» den siste tiden. Forrige uke blokkerte de et tog som skulle frakte flybensin til Oslo Lufthavn. Foto: Thomas Østbye

– Personlig ansvar

Østbye ønsker å dokumentere hvordan politiet behandler klimaaktivister under slike demonstrasjoner.

– Det er viktig at man har innsyn i den prosessen. Jeg opplevde et personlig ansvar for å være et eksternt vitne.

Det var ikke annen presse, eller andre vitner under denne delen av aksjonen, ifølge Østbye.

Han fikk derimot ikke lov til å filme pågripelsene. Da han ikke forlot området ble han arrestert.

Politiet stoppet den uanmeldte klimaaksjon i Oslo forrige uke. Her fjerner politibetjenter en kulisse. Foto: Thomas Østbye Foto: Thomas Østbye

– Pågrep filmskaper først

Nettstedene Kunstkritikk og Rushprint omtalte saken først.

Advokatfullmektig Carsten Smith Elgesem, ved selskapet Lund og Co, som representerer Thomas Østbye, mener pågripelsen fremstår som svakt begrunnet.

– I situasjoner hvor politiet griper inn i demonstrasjon, krever det særlig begrunnelse for å pågripe journalister, nettopp fordi deres rolle er å dokumentere politiets maktbruk.

– I denne situasjonen ble Østbye pågrepet først, slik vi har forstått det, og han fikk dermed ikke dokumentert at politiet stanset demonstrasjonen. Dette fremstår for oss unødvendig og problematisk i et ytringsfrihetsperspektiv, sier Elgesem til NRK.

Demonstrasjonen som fant sted på Sjursøya forrige uke var ikke meldt til politiet, opplyser politiet til NRK. Flere politibetjenter kom til stedet. Foto: Thomas Østbye Foto: Thomas Østbye

Politiet oppfordrer til å klage

NRK har bedt Oslo-politiet kommentere arrestasjonen av Østbye, men de vil ikke svare direkte på hvorfor han ble pågrepet.

De peker i stedet på at demonstrasjonen på Sjursøya ikke var meldt til politiet.

– Demonstrantene på stedet fikk pålegg om å forlate området. Enkelte valgte å ikke etterkomme politiets pålegg. Disse ble enten bortvist eller pågrepet.

Det skriver stabssjef Harald Nilssen i en e-post.

Harald Nilssen, stabssjef i Oslo politidistrikt. Foto: Oslo politidistrikt

På generelt grunnlag oppfordrer han alle som mener de er urettmessig behandlet til å sende inn klager.

MDG tar saken til Stortinget

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, har engasjert seg i saken.

Han ber justisministeren redegjøre for politiets rolle og ansvar, i Stortinget.

– Det er svært viktig at dokumentasjon av politiske ytringer, demonstrasjoner og diskusjoner om viktige samfunnsspørsmål, blir tillatt, respektert og sluppet til av politiet, sier han.

– Dette er ikke tidspunktet for å skape tvil om politiets oppfatning av pressens og dokumentaristers rolle.

Rasmus Hansson i MDG har bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjøre for politiets rolle på demonstrasjoner. Foto: Hallvard Norum

Frykter konsekvenser for filmskapere

Både ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN og Norsk filmforbund reagerer på pågripelsen av Østbye.

– Norsk PEN krever en forklaring fra politiet på hvorfor Østbye ble arrestert, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Norsk filmforbund frykter hendelsen kan få negative konsekvenser.

– Jeg er bekymret for hvordan dette vil påvirke filmskaperes viktige arbeid med å dokumentere sentrale samfunnsspørsmål, sier forbundsleder i Norsk filmforbund, Elisabeth O. Sjaastad.