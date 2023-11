Nyheten ble offentliggjort direkte i Debatten-sendingen torsdag kveld.

– Jeg har alltid elsket Melodi Grand Prix. Det er noe veldig spesielt med at hele landet deltar i utvelgelsen av vår egen representant til verdens største låtskriverkonkurranse. Hele ideen om Eurovision som samlende fredsprosjekt har jeg alltid svermet for, sier Fredrik Solvang.

Han legger til at han tar det som en stor utfordring å lede NRKs største underholdningsprogram, til tross for at det er langt unna det han ellers driver med.

Solvang sier han brukte en del tid på å tenke på om det ville være ødeleggende for det han har bygget opp med Debatten, men landet på at det bare ville være positivt.

– Du kommer til å være mer nervøs der enn på Debatten?

– Ja, helt sikkert. Det jeg ikke er vant til, er å stå foran mange tusen mennesker. Jeg har aldri gjort noe som ligner.

Oppgaven skal han gjøre i samarbeid med artist og Maskorama-detektiv Marion Ravn, som også er nykommer i denne sammenhengen.

– Dette er jo noe av det største man kan være med på. Jeg tror dette kommer til å bli utrolig gøy, sier Ravn.

Fredrik Solvang og Marion Ravn om rollen som programledere for Melodi Grand Prix 2024

Vil være en støtte for artistene

Ravn har lang fartstid i bransjen og ønsker bruke erfaringene sine i denne sammenhengen også.

– Jeg ønsker å gjøre dem trygge både foran og bak scenen, sier hun.

Også Ravn er veldig glad i Melodi Grand Prix.

– Det er noe jeg har vært opptatt av siden jeg var liten jente, sier Ravn.

Hun tror det blir fint at hun som programleder vet hvordan deltagerne har det, når hun skal intervjue dem.

Hva gleder du deg mest til?

– Finalen. Det blir utrolig gøy.

Marion Ravn gleder seg til å være programleder for Melodi Grand Prix. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ravn forteller at hun var stor fan av Elisabeth «Bettan» Andreassen som sto for Norges første Eurovision-seier i 1985, som del av duoen Bobbysocks.

–Jeg møtte opp på det lokale kjøpesenteret i Lørenskog da hun holdt konsert der. Det har jeg bilde av, noe som er gøy i ettertid nå som vi både har jobbet sammen og blitt venninner, sier Ravn.

Marion Ravn sammen med Elisabeth «Bettan» Andreassen i Lørenskog. Foto: Privat

Måtte be om råd

Fredrik Solvang sier at han måtte bruke noen dager på å bestemme seg da han ble spurt.

– Tusen tanker gikk gjennom hodet. Jeg måtte be om råd fra et knippe mennesker jeg stoler på og måtte vurdere blant annet om det kolliderte for mye med den jobben jeg vanligvis gjør som debattleder, sier Solvang.

Fredrik Solvang er klar for en ny utfordring som programleder. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Etter en vurdering kom han frem til at publikum forstår at det er forskjell på disse to rollene.

– Og jeg skal jo rett tilbake til Debatten så snart vi har kåret en vinner som skal til Eurovision. Og så blir det jo spennende å se om jeg fikser den nye rollen, sier han.

Vikarer i Debatten

Det blir fortsatt Debatten-sendinger tirsdager og torsdager over nyttår.

– Vi setter på to av våre beste og mest erfarne programledere som vil veksle på å lede sendingene, nemlig Nina Owing og Atle Bjurstrøm. Debatten er i de beste hender, sier nyhetsredaktør i NRK, Knut Magnus Berge.

Lansering og delfinaler i januar

Fredag 5. januar lanseres de 18 artistene som skal konkurrere om finaleplass i Melodi Grand Prix 2024. Den første av tre delfinaler går av stabelen lørdag 13. januar i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo. Finalen avholdes i Trondheim Spektrum den 3. februar.