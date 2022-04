Disse bunadene er kjønnsnøytrale

Wassmo solgt til Egypt

«Huset med den blinde glassveranda» av Herbjørg Wassmo er solgt for oversettelse til arabisk på det egyptiske forlaget Mahrousa Center for Publishing. Romanen kom i 1981 og er den første boka i trilogien om «tyskerungen» Tora, som blir utsatt for seksuelle overgrep fra stefaren. Wassmo fikk Kritikerprisen for sin romandebut.