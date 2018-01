Disse bøkene solgte mest i 2017

Tall fra Bokhandlerforeningen viser at «Tørst» av Jo Nesbø var den mest solgte hardback boken i 2017. Ti av de mest solgte bøkene er skjønnlitteratur for voksne. Seks av disse er norske.

På listen over pocketbøker ligger Maja Lunde med boken «Bienes historie» på førsteplass.

– Det at den kan leve så lenge også i Norge er overraskende, men helt fantastisk. Jeg har fått høre at det er en bok mange har anbefalt hverandre, sier Lunde.



Boken handler om klimautfordringer og en fremtid uten bier. Lunde sier hun setter utrolig stor pris på å ha skrevet om et tema som folk opplever som viktig.

– Jeg har nok vært over gjennomsnittet klimaengasjert, men jeg tror vel egentlig at det bunner i de samme følelsene mange andre går å kjenner på. Verden er litt ille ute og man kan kjenne på ganske mye engstelse for fremtiden, sier hun.



Som skjønnlitterær forfatter sier hun historiene kommer fra det hun brenner for.

– Jeg tenker mye på disse temaene og da kommer historiene, forteller hun.

Lunde toppet også listen over de mestselgende bøkene i Tyskland i fjor. Seniorrådgiver i NORLA, Oliver Møystad, sier det er fantastisk. NORLA jobber med formidling av norsk litteratur til utlandet.

– Det er helt fantastisk, det er et eventyr – det har vel knapt nok skjedd noe lignende. Den har ligget på bestselgerlisten der i 41 uker. Det er mulig Jostein Gaarder var oppe i noe lignende ellers har det aldri skjedd før i norsk bok, sier han.

Møystad har rett i at Gaarder var «der oppe». For 21 år siden overgikk han Lunde, da «Sofies verden» var den mestselgende romanen i Tyskland og verden i 95/96, ifølge Oslo Literary Agency.

– To verdensstjerner

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes, sier vi har to store verdensstjerner på det litterære området i Norge, Jo Nesbø og Åsne Seierstad.

– The Winners takes it all - Åsne Seierstad og Jo Nesbø. Det er helt imponerende at en sakprosabok som «To søstre» holder seg på topp i så lang tid. Hun var den mestselgende i 2016 og nå ligger hun på andreplass i 2017, sier Moxnes.

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes. Foto: NRK

– Så har vi en nykommer som kommer inn og holder i to år. Maja Lunde står også frem som en bestselgende pocketforfatter i 2017 med «Bienes historie».

Men det er noen Moxnes savner på listen.

– Jeg synes det er rart at ikke Lars Saabye Christensen er på listen. Og at Roy Jacobsen er såpass langt nede på listen som en 20. plass. Men det har kanskje noe med et generasjonsskifte å gjøre? sier hun.

Mest solgte bøker i fjor Ekspandér faktaboks 1. Tørst av Jo Nesbø (Aschehoug, 2017) 2. To søstre av Åsne Seierstad (Kagge, 2016) 3. Arv og miljø av Vigdis Hjorth (Cappelen Damm, 2016) 4. Pondus: 16 hjerneceller & dansefot av Frode Øverli (Egmont, 2017) 5. Katharina-koden av Jørn Lier Horst (Gyldendal, 2017) 6. Opprinnelse av Dan Brown (Bazar, 2017) 7. Bukkene Bruse begynner på skolen av Bjørn F. Rørvik (Cappelen Damm, 2017) 8. Juleroser 2017 av Herborg Kråkevik (Samlaget, 2017) 9. Operasjon spøkelse av Jørn Lier Horst (Gyldendal, 2016) 10. En moderne familie av Helga Flatland (Aschehoug, 2017) Kilde: Bokhandlerforeningen