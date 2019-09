5 år gamle Elise Krog-Johnsen står på soverommet sitt og ser på Elsa-kjolen sin med en prinsessekrone på hodet.

Hun har allerede ventet lenge på «Frost 2», oppfølgeren til hennes favorittfilm.

– Jeg gleder meg, men det er litt lenge til. Det er ikke så gøy, sier hun.

5 år gamle Elise Krog-Johnsen venter på «Frost 2». Hun må vente ennå lenger enn de fleste andre barn i verden. Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Den første «Frost»-filmen ble Disneys største animasjonssuksess gjennom tidene i 2013. Over 500.000 nordmenn så eventyrene om den magiske prinsessen Elsa og søsteren Anna på kino.

I desember er ventetiden over, når «Frost 2» får premiere i Norge. Men innen den tid har Elise og andre norske «Frost»-fans måttet vente fem uker lenger enn store deler av resten av verden.

Går imot publikums forventninger

– Markedet går den veien at man ikke bør trenge å vente flere måneder, sier markedsdirektør Jon Einar Sivertsen i kinokjeden Odeon.

Flere måneder er nemlig ventetiden for «Toy Story 4», en annen oppfølger til en av Disneys populære kassasuksesser. Den hadde førpremiere i Norge 30. august, med offisiell norgespremiere fredag 6. september, I USA har man kunnet se den i over to måneder.

Leketøyene i «Toy Story 4» har brukt mer enn to måneder på å finne frem til norske kinoer. Foto: Pixar / Pixar

Det får norske publikummere til å lure, forteller markedsdirektøren.

– Vi får mye spørsmål fra publikum om når og om visse filmer kommer, sier Sivertsen.

«Toy Story 4» og «Frost 2» er langt fra de første Disney-filmene med forsinket avreise til Norge. I fjor brukte «De utrolige 2» over to måneder på overfarten, og tre måneder var ventetiden for fans av Pixar-suksessen «Biler 3» i 2017.

«Bevisst strategi»

NRK har vært i kontakt med Disney i Norge og hovedkontoret i Norden. De vil ikke si noe om hvorfor norske publikummere må vente ukevis sammenlignet med store deler av resten av verden.

Redaktør Le Nguyen i Filmmagasinet mener det er en bevisst strategi fra Disney.

– Disney er smarte, og vet at det er en liten verdensbegivenhet hver gang de slipper en film. Ved å gi USA et forsprang, skaper de buzz i media og øker forventningen hos publikum på sosiale medier, sier han.

Redaktør Le Nguyen i Filmmagasinet. Foto: John Tøsse Kolvik

Nguyen påpeker at Disney har god kjennskap til kinomarkedene rundt om i verden, og bruker kunnskapen for hva det er verdt.

– De ser for eksempel at romjulen er et veldig godt marked i Norge. Da vil de heller dra maksimalt ut av det, enn å lansere i for eksempel november. De gjør ingenting uten grunn, sier han.

Den magiske prinsessen Elsas kjenningsmelodi «Let It Go» har herjet hitlister og småbarnsfamilier siden 2013. Foto: Walt Disney Animation

Forsinkede lanseringer er imidlertid blitt uvant for et filmpublikum som nå er blitt vant til å se hva de vil når de vil gjennom strømmetjenester.

– Det er en forventning om at det skal gå raskere og raskere, sier Sivertsen i Odeon.

Norske filmer kan gi ventetid

Programdirektør Christin Berg i Nordisk Film kino påpeker at et komplekst puslespill ligger bak lanseringsdatoene på kinofilmer. Derfor kan årsakene til Disney-filmenes sene overfart fra USA til Norge være mange, sier hun.

– Det kan være at det er norske, lokale filmer som har premiere samtidig. Da passer det bedre å utsette premieren i noen uker, så de ikke skal slå hverandre i hjel, sier Berg.

Programdirektør Christin Berg i Nordisk Film kino. Foto: NRK

Lanseringen av for mange store familiefilmer samtidig «gagner ikke noen», ifølge Berg. Derfor er det viktig å spre de store filmene jevnt utover kinoåret, sier hun.

– Så norske filmer kan gi «Frost»- og «Toy Story»-fansen lenger ventetid?

– Det kan være, sier Berg.