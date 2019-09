– Det er sjeldent at ett studio dominerer så mye som Disney gjør nå, sier administrerende direktør Guttorm Petterson i bransje­organisasjonen Film & kino.

Mannen som mer enn noen andre holder styr på det norske kinomarkedet er ikke i tvil: Disney troner ene og alene på kinotoppen så langt i år.

Trioen Simba, Pumba og Timon har (hakuna mata)tatt den norske kinotoppen i år. Foto: AP

Hollywood-giganten innehar første til femteplass på den norske kinotoppen i år, og har fortsatt storfilmer som «Frost 2», «Toy Story 4» og «Star Wars: The Rise of Skywalker» på plakaten utover høsten.

For mye Disney-magi på kino, kan imidlertid bli en forbannelse, mener kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet.

– Det er uansett skummelt med en aktør som får for stor makt, fordi det er vanskelig å se at det ikke innebærer en ensretting av populærkulturen. Da blir det vanskelig å komme inn med alternative fortellinger, historier, skikkelser, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Disney, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Disney på kinotoppen Ekspandér faktaboks Disney står helt eller delvis bak seks av årets ti mest sette kinofilmer i Norge: 1. «Løvenes Konge», 582.081

2. «Avengers: Endgame», 518.463

3. «Rive-Rolf krajser internett», 249.135

4. «Spider-Man: Far From Home», 238.824 (produsert i samarbeid med Sony Pictures)

5. «Captain Marvel», 216.247

7. «Aladdin», 200.621

20. «Dumbo», 96.259 Disney slipper «Toy Story 4», «Frost 2» og «Star Wars: The Rise of Skywalker» senere i år.

Har kjøpt opp kontrollen

I USA selges nå mer enn hver tredje kinobillett til en Disney-film. Mye av årsaken ligger i Disneys store og vellykkede oppkjøp av selskapene bak superheltene i «The Avengers», de populære Pixar-filmene og «Star Wars».

– De har kjøpt opp sine konkurrenter, som gjør at de nå sitter på kontrollen over de største filmseriene og universene knyttet til familie- og større underholdningsfilm, sier Hobbelstad.

I desember kommer «Frost 2», oppfølgeren til Disney-eventyret som i 2013 var selskapets mest innbringende animasjonsfilm noensinne. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Fellestrekkene bak Disneys toppfilmer så langt i år er at de enten er oppfølgere i deres allerede lukrative filmserier eller nyinnspillinger av egne tidligere suksesser, som «Løvenes konge» og «Aladdin».

– Disneys suksess er veldig basert på eksisterende fortellinger som de spinner og spinner videre på. Det er det samme persongalleriet som det kommer tre-fire fortellinger om, i stedet for at man lager noe nytt, sier hun.

Superheltene Black Widow og Captain America i «Avengers: Endgame» har spilt inn mer enn 25 milliarder kroner på verdensbasis. Det gjør den til tidenes mest innbringende kinofilm. Foto: Marvel Studios

Dette fører til et fattigere filmtilbud, som igjen kan ødelegge felles kulturelle referanser, mener Hobbelstad. Ironisk nok er en kommende Disney-film et godt eksempel på det.

– I «Toy Story 4» er hovedpersonen en cowboy-dukke. Men saken er at det er så lenge siden det har vært en cowboy i en familiefilm, at jeg vet om flere foreldre til små barn som har oppdaget at cowboyer ikke sier barna noe, sier Hobbelstad.

Disney dominerer også globalt Ekspandér faktaboks Kun fem filmer har tjent over én milliard dollar på verdensbasis i år. Alle tilhører Disney. «Avengers: Endgame», 2,8 milliarder dollar «Løvenes Konge», 1,5 milliarder dollar «Spider-Man: Far From Home», 1,1 milliarder dollar «Aladdin», 1,0 milliard dollar «Toy Story 4», 1 milliard dollar

Kan skade mer enn kinomarkedet

I Norge kan noe av Disney-dominansen forklares av et dårlig norsk filmår så langt, mener Morgenbladets filmanmelder, Ulrik Eriksen.

Han mener likevel det er umulig å bestride Disneys globale posisjon:

– De er litt i ferd med å klare å dominere totalt.

Kommentator og anmelder Ulrik Eriksen i Morgenbladet. Foto: Øystein Tronsli Drabløs / NRK

For publikum er Disney en skjønnhet, men Eriksen advarer mot at de kan bli et udyr – og ikke bare for kinotilbudet.

– I november lanseres strømmetjenesten Disney+, som trolig blir ganske dominerende. Hvis Disney både får kino- og strømme­dominans, vil de få kanskje i overkant stor innflytelse. Og det er ikke helt sunt, sier Eriksen.

Strømmetjenesten skal blant annet fylles med innhold fra gigant­oppkjøpet av konkurrenten 21st Century Fox tidligere i år, som «X-Men», «Deadpool» og «The Simpsons».

Simpson-familien har flyttet inn hos Disney, og skal inn i deres nye strømmetjeneste. Foto: AP/Scanpix

Oppkjøpet, som kostet massive 71 milliarder dollar, burde få varsel­lampene til å lyse, sier Eriksen.

– Det er en slags monopolisering som foregår. Mange peker på at Disney nesten avvikler Fox nå, i hvert fall gjør det mindre og mindre, og dermed kvitter seg med en konkurrent, sier han.