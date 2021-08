I de klassiske animasjonsfilmene rettet mot barn er det som oftest forholdet mellom mann og kvinne som dyrkes. Det reagerer Milie Birkelund på.

– For min del bidro det til at jeg i fremtiden trodde det skulle være meg. At jeg skulle finne en mann å falle for og gifte meg med. Det føltes bare helt feil, og veldig rart. I og med at det på en måte var riktig i samfunnet, gjorde at jeg rett og slett bare levde med det og undertrykte den jeg var.

Mangelen på skeive karakterer var et stort savn i oppveksten til Birkelund.

– Jeg husker selv fra da jeg var liten, og så på de filmene hvor det var mann og dame som var ment for hverandre, at hvorfor føler ikke jeg på det samme som jente, hvorfor har ikke jeg lyst til å løpe etter guttene på skolen og heller være med jentene.

Skjult budskap?

Disney-ekspert, og professor i film- og mediekunst ved Meadow School of Arts i USA, Sean Griffin, har skrevet en bok om Disneys historie med skeive karakterer.

Sean Griffin ved Meadow School of Arts i USA. Foto: privat

Selv om Disney aldri har bekreftet en skeiv karakter i sine animasjonsfilmer, mener Griffin at det er flere, så lenge man er villige til å lese mellom linjene. Han trekker Peter Pan som et eksempel.

– Han ser etter en mor, ikke nødvendigvis enn kjæreste i Wendy. Han liker å være med guttene, og i teateradapsjonen av filmen spilles han ofte av en jente.

Foto: WALT DISNEY

Griffin peker også på en karakter til i Peter Pan. Kaptein Krok.

– Han blir fremstilt som en prippen og jålete mann som vel, jakter unge gutter. Han er kledd i lys rosa, og har en komisk stor rosa fjær i hatten.

NRK har vært i kontakt med Disney, som ikke ønsker å kommentere saken.

Vil unngå kritikk fra konservative

Grunnen til at skeive karakterer sjeldent bekreftes er for å unngå motstand fra konservative krefter, samtidig som Disney, på kalkulert vis, prøver å lokke til seg et skeivt publikum med lovnader om homofil kjærlighet, men så ender det opp med en karakter full av stereotypier, mener Griffin.

– De vil appellere til begge sider, både til de konservative, og til LHBT samfunnet. Animasjonsfilmer handler så ofte om fantasi. Hva som er ekte og hva som ikke er ekte, er en stor del av historien. Så Disney bruker det for å snike seg unna problemet.

Det er en spesiell grunn til at de «spiller på begge lag».

– Hvis de er ordentlig kyniske, så handler det om å tjene mest mulig penger.

Fenomenet «queerbaiting» er en markedsføringsteknikk der, i dette tilfelle filmskapere, annonserer at vi skal få se skeiv kjærlighet på skjermen, uten at det nødvendigvis blir sånn til slutt. Det gjøres for å lokke til seg et større publikum.

Det er et grep flere bruker, mener Leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Inge Alexander Gjestvang.

Leder Inge Alexander Gjestvang i FRI. Foto: Pressefoto / FRI

– «Queerbaiting» er et grep vi ser noen benytter seg av så vi kjøper oss den kinobilletten eller den filmen, også blir vi sittende der og føler oss litt snurt. Vi ser jo at det er litt sånn «sjekk der, nå har vi gjort det publikumet fornøyd også».

Unngår bevisst skeive karakterer

Gjestvang, i likhet med Birkelund, tror mangel på skeive forbilder i animasjonsfilmer for barn kan skape usikkerhet hos mange. Han tror også det påvirker folks oppfatning av hva som er normalt.

– Det forstyrrer majoriteten av befolkningen som kanskje tenker at: her er det en minoritet hvor alle er helt like. Samtidig som de av oss som tilhører de gruppene som blir fremstilt i populærkulturen ikke alltid kjenner oss igjen i alt, som kanskje kan gjøre det litt utfordrende å finne seg selv.

Birkelund tror skapere bevisst unngår å ha med skeive karakterer.

– Det er ofte sånn at man ofte skal unngå skeive karakterer fordi mange i dagens samfunn mener det fortsatt er feil og at det kan være skadelig for barn. I bunn og grunn så handler det om å være skeiv om å være seg selv og den man er.

Så snøhvit og Askepott har ikke vært med på å forme deg?

– Haha, nei! Jeg tenkte bare at det var veldig lite logisk å bare ligge der og våkne opp av en manns kyss. Det var ikke noe for meg.