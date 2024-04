– Hei, du! Eg har ein sånn handikapbil. Har du plass til meg om bord?

Frå førarvindauget får Anne-Pia Nygård kontakt med ein ferjematros på E39-sambandet Lavik-Oppedal i Sogn.

Matrosen gir eit nikk og dirigerer Nygård inn på bilferja MF «Stord». Men før rullestolbrukaren får opna sidedøra, har eit stort vogntog parkert på sida av henne. Heilt i tråd med oppmerkinga, men altfor nærme til at rullestolheisen får plass.

Denne gongen løyser det seg. Det er få bilar på denne turen og vogntogsjåføren får ordre om å rygge.

– Hadde det vore mykje trafikk no, hadde eg ikkje kome meg ut, konstaterer Nygård.

Anne-Pia Nygård sin bil står på HC-parkering, men ho kjem seg ikkje ut sidan det raude vogntoget står på sida. Dermed må det rygging til. Foto: steinar lote / nrk

Nordfjord-kvinna er ei av om lag 50.000 nordmenn som sit i rullestol. Dei er blant dei 15 prosentane av befolkninga som har ei funksjonsnedsetting.

Då kan ferjeturen, som for mange er eit kjærkome høve til ein kaffi eller dobesøk, vere ei utfordring. Mange blir sitjande i bilen.

Handikapforbundet: Eit gjentakande problem

Norges Handikapforbund og forbundsleiar Tove Linnea Brandvik seier utfordringar om bord på ferjene har vore eit problem i mange år.

I fleire år har Noregs handikapforbund og forbundsleiar Tove Linnea Brandvik jobba for at ferjer og anna kollektivtransport skal vere universelt forma ut. – Mykje har blitt betre, men vi har framleis ein jobb igjen, seier Brandvik. Foto: Erik Lundby / Jubafilm

For sjølv om lova seier at ferjer skal vere universelt forma ut, så møter fleire funksjonshemma ofte problem om bord.

Ei av dei mest vanlege utfordringane er at dei får ordinær plass om bord på ferja, og ikkje HC-parkering.

Dette skjer også Anne-Pia Nygård frå tid til anna.

– Eg er så vand med at eg ikkje kjem eg meg ut av bilen, at eg berre blir sittande der under overfarten, seier Nygård, men legg til at ho bør gi beskjed om at ho er rullestolbrukar i tilfelle ferja må evakuere.

Nordfjordingen synest det er ille at ho og mange andre møter på ferjeutfordringar.

– Det er heilt forferdeleg at ein ikkje kan gjere som alle andre og kjenne seg som ein vanleg person.

Mange oppstillingsfelt har ikkje HC-felt. Noregs handikapforbund etterlyser dette slik at personane det gjeld blir dirigert til rett plass på ferja. Per dags dato har ikkje Vestland fylkeskommune planar om dette, men heller når dei bygger ut og utbetrar kaier. Foto: Steinar Lote / NRK

Blir sitjande i bilen

På mange ferjer står det skilt som oppmodar reisande å i ikkje sitje i bilane under overfarten. Det er likevel berre på lukka ferjedekk det er påbode å forlate bilen.

Av evakueringsomsyn skal det ifølgje Sjøfartsdirektoratet vere minst 60 cm klaring på den eine sida av alle køyretøy. Det blir ofte for lite for rørslehemma, om ein må parkere på ordinær plass.

Ekteparet Reidun og Lasse Vie frå Askvoll får sjeldan stå på HC-plass om bord på ferjene, trass i at dei vifter med HC-skiltet.

Når bilane står tett fører det til at Reidun, som brukar krykker, ikkje kjem seg ut. Då er kafé- og dobesøk utelukka.

Lasse og Reidun Vie føler dei blir ignorert gong etter gong når dei ikkje får stå på rett plass på ferja. Dei etterlyser meir kunnskap hos dei tilsette om bord og at alle ferjekaier kan ha oppmerkte plassar for HC-parkering. Foto: Astrid S. Korsvoll / nrk

– Eg føler at vi som har handikapkort ikkje blir verdsett. Vi blir berre skubba inn og vinka inn på ordinær plass, seier Reidun Vik.

Inger-Lise Vie frå Sotra utanfor Bergen opplever det same. Ho har gitt opp, og gjer alltid unna dobesøk og kafébesøk før ferjeturen.

– Eg synest det er dårleg at det er slik, seier Vie, som brukar rullator og rullestol.

Ferjeselskap bekreftar klager

Om bord i MF «Stord» trillar Anne-Pia Nygård i retning salongen.

Men vegen mot kaffilukta der oppe er barrikadert med to bratte trapper. Dermed er det om å gjere å finne heisen.

Den fungerer heldigvis – men ifølge handikapforbundet er heistrøbbel blant dei vanlegaste utfordringane dei høyrer om.

Heisar som ikkje fungerer, samt feil p-plass om bord på ferjene, er blant dei problema som går mest att på ferjer, ifølge Noregs Handikapforbund. Foto: steinar lote / nrk

Ferjeselskapet Norled, som mellom anna trafikkerer Lavik-Oppedal, seier dei har fått klager på nokre av dei eldste ferjene sine.

Også Torghatten bekreftar at dei har fått nokre klager, medan regionleiar Tor Kristoffersen i Fjord 1, seier dei ikkje har fått klager i «særleg omfang».

(sjå fullt svar frå ferjeselskapa i faktaboksen)

Dette seier ferjeselskapa om tilrettelegging Ekspander/minimer faktaboks Slik svarar ferjeselskap på kor godt tilrettelagde ferjene deira er. Om HC-plassar på kai og på ferjene, om dei har heis, anna tilrettelegging, og om dei får klager frå passasjerane: FJORD 1, regionleiar Tor Kristoffersen Oppstillingsplassane varierer veldig mykje, og nokre av landsfasilitetane har eigne oppstillingsplassar, andre har det ikkje.

Våre prosedyrar seier at personar som er handikappa skal få høve til å parkere om bord på eigne plassar, tilpassa behovet deira. Det betyr at dei må gje seg til kjenne for ferjemannskapet i samband med ombordkøyring, dersom det ikkje er eigne oppstillingsplassar.

Ferjene skal ha eigne heisar eller trappeheisar, der det behov for slikt. Når det gjeld nye ferjer har vi god dialog med interesseorganisasjonar før bygging, slik at ferja kan tilpassast dei behova som er der, innanfor dei rammene som er mogeleg.

Vi får ikkje klager i noko særleg omfang frå passasjerar. Norled, kommunikasjonssjef Cathrine Gjertsen Vi held oss til krava om universell utforming som ligg i kontrakten vi har med oppdragsgjevar. Desse varierer frå samband til samband. Nye fartøy blir alltid bygd etter dei strengaste reglar for universell utforming – det betyr at vi legg til rette for dei beste løysingane vi kan.

Det er oppdragsgjevar eller fylkeskommunen som eig kaiområda og som bestemmer utforminga her. Det er ikkje alle kaier som har egne kaiplassar til HC-biler. Norled har eigne felt for funksjonshemma inne på ferjene.

Nokre fartøy har heis, mens nokre er tilrettelagde med ramper og ei utforming som gjer at heis ikkje er nødvendig. Eksempel på dette er MF Solavågen, MF Festøya, MF Hydra, MF Nesvik. Dette er nye fartøy der salongen er på dekk. Andre nyare fartøy har heis, som MF Ombo og MF Hidle. Nokon eldre fartøy har heis, som MF Foldøy og MF Sjernarøy. Så er det nokre eldre fartøy som ikkje har heis, eit eksempel er MF Kvam. Nokre har vanleg heis og andre har trappeheis.

Det er krav til universell utforming, men ulike reglar i dei forskjellige kontraktane. Det er HC-toalett, teleslynger, m.m. om bord på ferjer.

Norled har fått klager på nokre av dei eldste ferjene våre. Dette gjeld spesielt om dei blir sett inn på samband der det vanlegvis er nyare ferjer i rute. Det er mykje betre regler og universell utforming på dei nyare ferjene enn dei eldre. Norled fornyar flåten med miljøvennlege fartøy og då får vi samtidig fleire fartøy med betre universell utforming. Torghatten, adm.dir. Mariann Grønseth I alle anbod for ferjekontraktar stiller oppdragsgjevarane krav til universell utforming, som vi operatørar må tilfredsstille. Det vil variere ut frå forskjellige faktorar kva som blir vektlagt i kontraktane – det handlar blant anna om kor lenge ein overfart varer og storleiken på fartøyet.

Ved nybygg og ombygg av fartøy, typisk i samband med oppstart av nye kontrakter, har vi ein tett dialog med handikapforbundet.

Eigne felt for funksjonshemma på ferjekaiene: Dette varierer frå stad til stad. Ferjeselskapa disponerer ikkje ferjekaiene, og det er oppdragsgjevarane sitt ansvar å legge til rette og merke plassar for passasjerar med funksjonsnedsetting, der det er mogleg.

Generelt har vi dedikerte felt for personar med funksjonsnedsetting på ferjene. Vi gjer det vi kan for å registrere om det er nokon med spesielle behov som skal om bord og sørge for at dei får ein hensiktsmessig plassering på bildekk. Av forskjellige grunnar skjer det at vi ikkje oppfattar at ein bil treng ekstra tilrettelegging – for eksempel at det manglar oppmerkte plassar, eller at den aktuelle bilen kjem til etter at lasting har starta. I periodar med mykje trafikk set vi også inn køvakter på ruter som blir mykje brukt ved utfartsdagar og i sommarsesongen. Vi gjer vårt beste for å legge til rette og assistere best mogleg.

Heis: Det er i stor grad avhengig av kva som er spesifisert i kontrakten med oppdragsgjevarane. (sjå første punkt) Generelt har dei fleste av våre ferjer heis der salong/toalett-fasilitetar ikkje er på nivå med bildekk, mens nokre mindre ferjer framleis har trappeheis.

På fartøya har vi ramper, taktil merking og andre tiltak for universell utforming, i samsvar med kontraktskrav knytt til tilgjengelegheit og universell utforming. Tiltak utformast i tett dialog med handikap-forbundet, som involverast og rådførast ved nybygg/ombygging av fartøy og ved oppstart av nye anbodskontraktar.

Det skjer nok ein sjeldan gang at vi får klager ved stuing av ferjer. Ikkje alle kaier har eigne oppstillingsplassar for personar med funksjonsnedsetting, og det er ikkje alltid det fangast opp at eit køyretøy har sjåfør eller passasjer med funksjonsnedsetting. (Sjå også punkt 2.) Det kan også vere at plassar på bildekk som er tiltenkt passasjerar med funksjonsnedsetting blir fulle eller stengt inne, også der det er oppmerkte plassar på kai, i tilfelle der bilar stiller seg opp på dedikerte plassar etter at lasting er starta. Då vil det avhenge av kor langt vi har kome i lastinga. Vi anbefaler å vere ute i god tid om mogleg, slik at mannskapet oppfattar behova ein har før lasting.

Det hender også at ein heis står, og då blir den reparert så raskt reparatør er tilgjengeleg. et er sjølvsagt beklageleg når dei som har særskilde behov ikkje får ein gunstig plass om bord, eller når ein heis står. Vi har klare prosedyrar for å vise passasjerar med funksjonsnedsetting nødvendig merksemd. Vi opplever at våre tilsette er merksame og serviceinnstilte overfor alle passasjerar – og vi strekker oss langt for at alle skal få ein god reise med Torghatten.

Likestillings- og diskrimineringsombodet er ei vaktbikkje for at lova blir halden, men handhevar den ikkje. Fagdirektør Eli Knøsen seier dei kjenner til utfordringane som blir skisserte. Ho trur ikkje alle er klare over lova heller.

– Mange er nok også veldig forståingsfulle og vande med å vere snille og tolmodige, seier Knøsen.

Måtte sitte på gangen

Vel oppe i salongen, trillar Nygård innom handikaptoalettet. Heldigvis er alt på stell, noko som ikkje er ein sjølvfølge.

Litt verre står det til borte i kafeen. Er Nygård kaffitørst må ho ha hjelp av andre. Ho når ikkje opp til kaffiautomaten.

Dersom Nygård hadde hatt lyst på ein kaffi frå automaten, måtte ho ha bede om hjelp. Knappane er for høgt oppe til at ho når dei.

Men alt i alt var ferjeturen betre enn forventa, samanfattar ho.

Ho har ein del dårlege erfaringar med seg frå før.

Som tidlegare pendlar opplevde ho tidvis å måtte sitje i gangen utanfor salongen. Ei rullestolrampe måtte skruast ned kvar gong den skulle brukast.

– Det var ikkje greitt. Det har noko med verdigheita når du sit på gangen og ser folk gå forbi, og du sit der. Ein føler seg ikkje velkomen, seier Nygård.