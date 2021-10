Dette må du tenke på når du skal trene barnet ditt

– Det å vere trenar for barn er ofte sett på som lågare på rangstigen enn det å vere elitetrenar. Men eg synest det er omvendt, seier tidlegare handballproff Frode Hagen.

– Det er ikkje alle forunnt. Det er litt alvor i det også, legg han til.

Hagen veit kva han snakkar om.

Med 198 kampar på landslaget, og i tillegg til å vere spansk, tysk og norsk meister, har han mildt sagt god kompetanse i handball.

Dei siste åra har han derfor – saman med eit større foreldreteam – vore handballtrenar i klubben Konnerud IL.

Bevisst på ansvaret

Her spelar også dei to yngste sønene hans på aldersbestemte lag, i tillegg har Hagen 10-års erfaring som trenar for eldstesonen Henrik som i år gjekk over til 2. divisjonsklubben ROS.

FOTBALL: Henrik Hagen er handballspelar, men i «Familiens ære» vart han utfordra i andre idrettar. Foto: CATO INGEBRIGTSEN / Nordisk film tv/NRK

Pappa Frode og sonen Henrik er med i haustens «Familiens ære» der dei konkurrer mot andre idrettsfamiliar. Så langt har dei vist at dei har god kjemi og er for augeblikket laget med flest poeng.

– Det å vere trenar for barn og ungdom er ei gåve. Det er utruleg gøy og gir enormt mykje.

– På den andre sida er det eit enormt ansvar som ein må vere bevisst på, uavhengig om ein er «pappatrenar», eller ikkje.

Foto: Nordisk Film TV

Berømte foreldretrenarar Ekspandér faktaboks Eksempel på berømte foreldretrenarar her i Noreg: Gjert Ingebrigtsen trener sønene Henrik, Filip, Jakob og dotter Ingrid i friidrett.

Finn Aamodt trente sonen Kjetil André i alpint.

Hans Erik Ødegaard trente sonen Martin Ødegaard som no spelar på Arsenal. Eksempel internasjonalt: Earl Wood førebudde sonen sin Tiger Woods for suksess før sonen knapt hadde lært seg å gå.

Tennisspelarane Serena og Venus Williams vart trent av faren sin Richard Williams.

Tennisspelar Andy Murray vart trent av mora si Judy Murray.

Joe Bryant, amerikansk basketballstjerne, trente opp sonen og nåverande basketballlegende Kobe Bryant.

Kan skape eit spesielt band

Frank Heggebø er idrettspedagog og jobbar som fagkonsulent i idrettscoaching på Olympiatoppen.

Han legg vekt på at foreldre som er trenarar får ei fin moglegheit til å ta del i barnets interesse, og at ein saman kan skape noko som gir eit spesielt band.

– Det kan òg vere fint for barnet å ha ein trenar dei veit set pris på ein, trass i idrettsresultata.

Likevel finst det gruver å falle i når ein skal vere trenar for barnet sitt.

POSITIVT: Frank Heggebø meiner det kan vere positivt for barnet å ha ein trenar som kjenner til heilskapen og personlegdommen til utøvaren. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Balansere rollene

– Den vanlegaste fallgruva er at ein gløymer ei forventingsavklaring med barn eller annan familie på korleis ein tenkjer og prioriterer, seier Heggebø.

Han meiner òg det er avgjerande å gjere ei forventingsavklaring med barnet rundt sin eigen kompetanse.

– I tillegg er det viktig å diskutere korleis ein balanserer rollene. Til kva tid er vi forelder/barn og trenar/utøvar, og korleis handterer vi det når vi kjem i ein skvis, utdjupar Heggebø.

Dette bør du tenke gjennom som «foreldretrenar» Ekspandér faktaboks Frank Heggebø, fagkonsulent i couching på Olympiatoppen, anbefaler å tenke gjennom følgjande: Det er viktig å tenkje gjennom om ein er villig til å ofre så mykje tid og ressursar det faktisk inneber med å ta del i den idrettslege satsinga til eit barn?

Det er òg viktig å reflektere rundt kva kompetanse du sjølv har som trenar for barnet ditt. Og gjerne saman med barnet ditt be om ein ærleg analyse av kva du treng meir av som trenar for å utvikle deg.

Det er òg eit sentralt spørsmål å stille seg om ein som forelder ønskjer å vere med så tett på den berg- og dalbanen idrettsleg satsing kan innebere. Og ikkje berre vere ein støttande forelder som er til hjelp og kan sjå ting i eit litt større bilete.

Når det kjem til tilbakemelding: Så lenge feedback er konkret, og forankra i det utøvarane gjer bra og skal forbetre og at det er ein filosofi bak dette, kan ein tenkje likt rundt det.

Vêr obs på at det ikkje blir for mykje/for lite til barnet ditt avhengig av ferdigheitsnivå og øvingsbilete. Dersom barnet ditt blir trekt fram som øvingsbilete, der andre er betre, eventuelt ikkje blir trekt fram når vedkommande er eit godt døme. Her gjeld det å ha balanse.

Må «overprestere» for å bli trekt fram

Frode Hagen understrekar at han prøver å vere trenar når ein er på trening og ikkje i papparolla, men innrømmer at han kan blande dei rollene av og til.

KONKURRANSEMODUS: Frode og Henrik Hagen i forbindelse med konkurranse i programmet «Familiens ære». Foto: CATO INGEBRIGTSEN / Nordisk film tv/NRK

– Eg kan plutseleg snakke med trenarstemme heime og pappastemme på trening. For oss er det naturleg å snakke handball både heime og på handballarenaen.

Éin ting er å vere trenar i ein individuell idrett, men det er noko anna å vere lagtrenar og gi skryt eller korreks til barnet framfor resten av laget.

Ifølgje Heggebø er dette ei av dei store utfordringane.

– Barn av foreldretrenarar må ofte «overprestere» for å bli trekt fram. Det er viktig å tenke at det skal vere like premissar for alle i laget.

Ingen skal føle på urett

Frode Hagen er svært oppteken av å behandle alle likt. Det står som grunnmur i treninga.

PEP-TALK: Henrik og Frode Hagen før ein av konkurransane i «Familiens ære». Foto: Cato Ingebrigtsen / Nordisk film tv/NRK

– Sidan det er eit lagspel skryt eg gjerne til heile laget. Viss det er naturleg å gi skryt og ros til enkelte så gjer eg det, også til sønene mine, fortel han.

For Hagen er det viktigaste som trenar å vere ein god rollemodell:

– Idrett er eit viktig haldepunkt for barn, og du har ansvar for at ingen fell utanfor eller føler på urett. Inkludert ditt eige barn.

