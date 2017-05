Ole Rolfsrud, kjent frå NRK Sportens sjakk-sendingar, ser særleg fram til sendinga på Brusand.

– Eg gler meg skikkeleg, det er utruleg fint på Jæren! Bortsett frå at det ofte luktar bæsj der.

17. mai pynta jærbuen 60 traktorar og køyrde i tog. Rett nok ikkje på Brusand, men truleg får Ole Rolfsrud likevel sjå traktorar under sitt besøk i Rogaland. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Brusand i Hå er einaste stopp for Sommertoget i Rogaland. Foto: Odd Rune Kyllingstad

– Gjer det? Makker Hilde-Yvonne Smelror, frå industristaden Kjøpsvik i Nordland, avslører manglande kunnskap om møkkaspreiing.

– Og så driv dei med traktorpulling, held Ole fram.

– Heime på Sunnmøre er det vanleg å køyre moped når du er 16 år, men på Jæren køyrer dei traktor til skulen.

– Gjer dei? Får eg køyre traktor? Får Hilde-Yvonne tilbodet slår ho til på flekken.

– Dette blir den beste sommarjobben ever!

Sovemaske, knekkebrød og saks

Hilde-Yvonne Smelror og Ole Rolfsrud er eitt av åtte programleiarpar som leier Sommeråpent frå Sommertogets 40 hovudstopp.

Nicolay Ramm og Jeanette Platou leiar Sommeråpent frå Rognan, Mo i Rana, Trofors, Grong og Steinkjer.

og leiar Sommeråpent frå Rognan, Mo i Rana, Trofors, Grong og Steinkjer. Hans Olav Brenner og Jenny Skavlan : Hommelvik, Støren, Oppdal, Dombås og Åndalsnes.

og : Hommelvik, Støren, Oppdal, Dombås og Åndalsnes. Stian Sandsø og Ida Nysæter Rasch : Vinstra, Moelv, Rena, Alvdal og Røros.

og : Vinstra, Moelv, Rena, Alvdal og Røros. Silje Nordnes og Christian Strand leiar Sommeråpent frå Tynset, Elverum, Kongsvinger, Grorud og Eidsvoll.

og leiar Sommeråpent frå Tynset, Elverum, Kongsvinger, Grorud og Eidsvoll. Haddy Njie og Mikkel Niva leiar Sommeråpent frå Gran, Flå, Finse, Flåm og Voss.

og leiar Sommeråpent frå Gran, Flå, Finse, Flåm og Voss. Martin Giæver og Nadia Hasnaoui leiar Sommeråpent frå Ål, Hønefoss, Stokke, Porsgrunn og Notodden.

og leiar Sommeråpent frå Ål, Hønefoss, Stokke, Porsgrunn og Notodden. Ole Rolfsrud og Hilde-Yvonne Smelror leiar Sommeråpent frå Nelaug, Marnardal, Brusand, Sira og Vennesla.

og leiar Sommeråpent frå Nelaug, Marnardal, Brusand, Sira og Vennesla. Og Rune Nilson og Torfinn Borkhus tek sjarmøretappen frå Bø, Vestfossen, Ås, Råde og Sarpsborg.

Sommertogets reiserute Ekspandér faktaboks 27. juni - Rognan 28. juni - Mo i Rana 29. juni - Trofors 30. juni - Grong 01. juli - Steinkjer Sommertoget står i ro søndag og mandag 4. juli - Hommelvik 5. juli - Støren 6. juli - Oppdal 7. juli - Dombås 8. juli - Åndalsnes Sommertoget står i ro søndag og mandag 11. juli - Vinstra 12. juli - Moelv 13. juli - Rena 14. juli - Alvdal 15. juli - Røros Sommertoget står i ro søndag og mandag 18. juli - Tynset 19. juli - Elverum 20. juli - Kongsvinger 21. juli - Grorud 22. juli - Eidsvoll Sommertoget står i ro søndag og mandag 25. juli - Gran 26. juli - Flå 27. juli - Finse 28. juli - Flåm 29. juli - Voss Sommertoget står i ro søndag og mandag 1. aug - Ål 2. aug - Hønefoss 3. aug - Stokke 4. aug - Porsgrunn 5. aug - Notodden Sommertoget står i ro søndag og mandag 8. aug - Nelaug 9. aug - Marnardal 10. aug - Brusand 11. aug - Sira 12. aug - Vennesla Sommertoget står i ro søndag og mandag 15. aug - Bø 16. aug - Vestfossen 17. aug - Ås 18. aug - Råde 19. aug - Sarpsborg

Nicolay Ramm tek med seg sovemaske til dei lyse nettene i nord. Haddy Njie har vore ute ei sommarnatt før og pakkar med ulltøy, knekkebrød og makrell i tomat. Nadia Hasnaoui tek med yogamatta for solhelsingar på perrongen. Rune Nilson vil sjekke utsikta frå lokomotivet. Og Hilde-Yvonne Smelror pakkar med saksa for å halde luggen bein.

Kanalvert Hilde-Yvonne Smelror jobbar til vanleg åleine i eit studio på Marienlyst. Ho gler seg til å møte folk på tur med Sommertoget. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Innbyggjartal: 150

– Eg trudde eg var den av oss to som kjem frå den minste staden. Kjøpsvik har berre 900 innbyggjarar, seier Hilde-Yvonne. Men nei. Oles heimbygd Brandal har berre 350 innbyggjarar.

Hilde-Yvonne og Ole har si fyrste sending frå Nelaug stasjon 8. august. Aldri høyrt om Nelaug? Nettopp difor gler Ole seg til å ta Sørlandsbanen.

– Kyststripa får all merksemda, og alle har høyrt om Arendal, Risør, Kristiansand og Grimstad. Innlands-Sørlandet er heilt gløymt! Det har Ole tenkt å bøte på.

Nelaug kan skilte med kring 150 innbyggjarar, og ligg i kommunen Åmli i Aust-Agder. Åmli er kjent for Jonas Alaska, bever og volleyball.

Ole og Hilde-Yvonne syns det er ekstra stas å skulle leie Sommeråpent frå Sørlandsbanen, for med unntak av Vennesla (12 820 innbyggjarar.) står det berre småstader på reiseruta deira. Marnardal stasjon ligg i ein tettstad med 200 sjeler, på Brusand er innbyggjartalet 570 og på Sira 800.

– Strålande! seier Ole.

– Tenk så artig om heile bygda kjem på perrongen på Nelaug? Eg er veldig glad for at me sender frå småplassar, for då får me verkeleg møtt folk, seier Hilde-Yvonne, som til vanleg er kanalvert og sit åleine i eit lite studio på Marienlyst.