Togsjef Nadia Hasnaoui var full av lovord etter at dagen var over.

– Det har vært helt fantastisk å besøke Rogaland. Vi fikk vite at det hadde vært rundt 10.000 her på Brusand. Her har det vært gulrøtter og gulrotkaker for alle pengene, sier hun.

Etter å ha tilbrakt dagen sør på Jæren, kunne hun godt tenkt seg å komme tilbake.

– Jeg snakket med en mann som sa at Brusand er et fantastisk sted, hvor alle tar vare på hverandre. Hvis du setter deg ut i hagen på en ettermiddag, så kommer det fort 6–7 naboer og slår seg ned. Det er bare fest og hygge. Jeg fikk nesten lyst til å flytte til Brusand!

