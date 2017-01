40 stasjonar og 17 fylke på åtte veker. NRKs sommarsatsing er både ambisiøs og utfordrande.

– Folk i NSB og Bane NOR fortel oss at dette er ei meir komplisert og krevande oppgåve enn heile togavviklinga under Lillehammer-OL, seier prosjektleiar Thomas Hellum.

Sommertoget må tråkle seg fram mellom utallige passasjer- og godstoga som alt trafikkerer det norske jernbanenettet.

– Samarbeidet med NSB og Bane NOR om tryggleiken på stasjonar og langs sporet er difor tett, seier Hellum.

Prosjektleiar Thomas Hellum har hatt tog på hjernen sidan sommaren 2015. Foto: Ole Kaland / NRK

Hellum står bak konseptet sakte-TV og har køyrt minutt for minutt med både Bergensbana, Hurtigruta, Saltstraumen og Skibladner. Og etter Sommerbåten i 2013 og 2015 blei spørsmålet: kva no?

Svaret blei å ta ein togtur.

Den startar i nord med Rognan i Nordland som fyrste stopp 27. juni.

Åtte veker seinare rullar Sommertoget inn på endestasjonen Sarpsborg i Østfold.

– Historia om jernbane-Noreg er på mange måtar historia om kvifor me bur der me bur, seier Thomas Hellum.

NSB bygger spesialtog

Når NRK legg ut på sommartur blir det ein del utstyr og folk å dra på. For å få plass til alt teknisk utstyr og opp imot 60 medarbeidarar trengs eit togsett med heile åtte vogner.

– Den eine vogna er ei kontainervogn, og slike er vanlegvis ikkje å sjå i eit passasjertog. Men det er i denne vogna me får plass til scena vår, og den blir eit midtpunkt på stasjonen når me kjem fram, forklarar Hellum.

Kvar kveld sender Sommeråpent direkte frå perrongen.

Kvar morgon før avgang sender Reiseradioen direkte frå stasjonen.

Reisa til neste stasjon blir sendt minutt for minutt.

Og alt blir styrt frå toget.

– I dei andre vognene har me redaksjonslokale, regikontrollar, radiorom, sminkerom og sovekupéar, alt me treng for å lage radio og TV både seint og tidleg.

Thomas Hellum med skissa av toget som blir skrudd saman av NSB. Foto: Gøril Grov Sørdal / NRK

Innlandet sin tur

Innlandsstasjonane Trofors, Oppdal, Vinstra, Røros, Eidsvoll, Flå, Notodden, Sira og Bø får alle besøk av Sommertoget. Og ingen av dei ligg ved kysten.

– I år står innlandet for tur. Etter somrane i båt har me fått ein straum av invitasjonar frå stader i innlandet som òg vil vere med på sommarfesten. Det får me til i år, seier Hellum.

– Me gler oss til å vise fram heilt nye sider av landet vårt. Me har god tid og skal køyre langsomt der me kan.

På Sommertogets rutekart har vekes-etappane fått kvar sin farge: Bodø-Steinkjer, Steinkjer-Åndalsnes, Åndalsnes-Røros, Røros-Eidsvoll, Eidsvoll-Voss, Voss-Notodden, Notodden-Vennesla og Vennesla-Sarpsborg. Foto: Ellen baumann / NRK

Sommertogets reiserute Ekspandér faktaboks 27. juni - Rognan 28. juni - Mo i Rana 29. juni - Trofors 30. juni - Grong 01. juli - Steinkjer Sommertoget står i ro søndag og mandag 4. juli - Hommelvik 5. juli - Støren 6. juli - Oppdal 7. juli - Dombås 8. juli - Åndalsnes Sommertoget står i ro søndag og mandag 11. juli - Vinstra 12. juli - Moelv 13. juli - Rena 14. juli - Alvdal 15. juli - Røros Sommertoget står i ro søndag og mandag 18. juli - Tynset 19. juli - Elverum 20. juli - Kongsvinger 21. juli - Grorud 22. juli - Eidsvoll Sommertoget står i ro søndag og mandag 25. juli - Gran 26. juli - Flå 27. juli - Finse 28. juli - Flåm 29. juli - Voss Sommertoget står i ro søndag og mandag 1. aug - Ål 2. aug - Hønefoss 3. aug - Stokke 4. aug - Porsgrunn 5. aug - Notodden Sommertoget står i ro søndag og mandag 8. aug - Nelaug 9. aug - Marnardal 10. aug - Brusand 11. aug - Sira 12. aug - Vennesla Sommertoget står i ro søndag og mandag 15. aug - Bø 16. aug - Vestfossen 17. aug - Ås 18. aug - Råde 19. aug - Sarpsborg

Landet frå lufta

Kva med alle tunellane, spør du kanskje. Og kva med all skogen, blir det noko utsikt frå toget?

Ingen fare. Eit eige NRK-helikopter heng over Sommertoget heile vegen, så der toget forsvinn inn i ein mørk tunell, eller der sikten frå toget er dårleg, vil ein fotograf i lufta bidra med vakre bilete frå oven.

Gå til Sommertogets tipsskjema

– NRK er heldige som får denne sjansen til å møte folk og fortelje historiene deira. Me gler oss!