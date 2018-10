– Jeg er veldig glad for at «Gjerdeløa» blir i Norge. Det kunne lett ha gått en annen vei. Og vi har litt kulturarv å ta vare på. Dette prosjektet er både kulturarv og konseptkunst i ett.

Dette sier kunstneren bak «Gjerdeløa», Marianne Heske. De siste ukene har det vært full kunstkrangel om kunstprosjektet.

Nasjonalmuseet ønsket ikke å kjøpe det som blir omtalt som Norges første konseptkunstverk. Noe som fikk både Heske selv og kunstkritikere til å reagere.

Debatten tok av etter en krass kronikk skrevet av kunstkritiker Lars Elton i Dagsavisen. Der Elton omtaler «Gjerdeløa» som ett av norgeshistorien kunstverk, og skriver at Nasjonalmuseets leder er i ferd med å begå en kunsthistorisk bommert av enorme dimensjoner.

Gjerdeløa får fast bopel

For mer enn 30 år siden demonterte kunstneren Marianne Heske en gammel låve fra 1630 i hjembygden Rødalen, kjørte stokkene til Paris, og satte opp løa der.

Nå har kunstsamler Nicolai Tangen kjøpt kunstverket for 2 millioner kroner og gitt det til den nye kunstsiloen i Kristiansand, som blir «Gjerdeløa» sitt nye hjem. Noe administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum og kunstsiloen, Reidar Fuglestad, gleder seg stort over.

– Vi er veldig stolte av å få denne muligheten til å få et så ikonisk verk til Kristiansand. Det vil sette Kunstsiloen på det kartet vi ønsker at det skal være – nemlig både nasjonalt og internasjonalt synlig, sier Fuglestad.

– Vi må ikke ha komplekser for vår egen kultur

«Prosjekt Gjerdeløa» regnes som en milepæl Kunstverket er nå pakket ned og skal utstilles i Danmark før det finner sin faste plass på Sørlandet.

Marianne Heske håper at debatten rundt kunstverket gjør at nordmenn blir mer bevisste på sin egen kultur.

– Jeg håper at vi nordmenn kan bli mer bevisste på vår egen verdi. At vi også har kultur, og at ikke alt er så gjevt når det kommer fra utlandet. Så må ikke stå der med lua i hånda, og ha komplekser for vår egen kultur, sier Heske.

Saken oppdateres.