I et innlegg på sin åpne Facebook-profil tirsdag ettermiddag får Dagsavisens kunstkritiker Lars Elton det glatte lag av Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Hindsbo anklager Elton for å ha bedrevet hersketeknikk mot henne helt siden hun tok over direktørjobben i juni i fjor.

– De går konsekvent på å undergrave min posisjon og min kompetanse. Min utdanning, mine meritter, min lederstil og min danske bakgrunn har vært gjenstand for tilbakevendende kritikk, uten at dette har vært hverken utdypet eller saklig, skriver Hindsbo om Eltons omtaler av henne.

Hindsbo ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Anklaget for å være kunnskapsløs

Facebook-innlegget tirsdag var et svar til Eltons kommentar i Dagsavisen samme dag.

Der kom Elton med sterk kritikk av museumsdirektøren, som han mener har ansvaret for en «kunsthistorisk bommert av enorme dimensjoner».

– Nasjonalmuseets leder mangler kunstfaglig og ledelseskompetanse, skrev Elton på kommentarplass.

Foranledningen for kritikken er beslutningen om å ikke kjøpe inn kunstverket «Gjerdeløa» av Marianne Heske til Nasjonalmuseets samling.

– Det må være noe alvorlig galt når Nasjonalmuseets leder ikke ser betydningen av å ha det i samlingen, skriver han.

Heller ikke Elton vil uttale seg til NRK.

I teksten setter han også spørsmålstegn ved Hindsbos meritter:

– I Karin Hindsbos hjemland Danmark er det knapt nok noen som har hørt om henne. Hun har nesten ikke publisert noen faglige tekster.

Hindsbo svarer på Facebook – der Elton er blokkert

I innlegget på Facebook understreker Hindsbo at Eltons kritikk går langt over streken.

– Jeg er klar over at man må tåle mye som leder, men jeg mener også at man er forpliktet til å si ifra når grensen overskrides, skriver hun.

Flere hundre av Hindsbos Facebook-venner har lest og reagert på tilsvaret adressert Elton.

En som ikke får lest innlegget er imidlertid Dagsavisens kunstkritiker selv – fordi han er blokkert fra Hindsbos profil.

Der jeg verdsetter en faglig debatt, og ønsker den velkommen, tar jeg avstand fra personangrep og systematisk nedvurdering over tid. Direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalmuseet

Utfordrer til offentlig debatt

Onsdag ettermiddag svarer likevel Elton på Hindsbos innlegg, også han gjennom Facebook.

Der retter kunstkritikeren en delvis beklagelse til museumsdirektøren.

– Jeg skrev «Nasjonalmuseets leder mangler kunstfaglig og ledelseskompetanse.» Det var en dårlig formulering. Det burde stått «Det kan synes som Nasjonalmuseets leder mangler kunstfaglig- og ledelseskompetanse.», skriver Elton.

Han firer imidlertid ikke flagget hva gjelder kritikken av Hindsbos kompetanse, og sender også et stikk mot måten Hindsbo svarer ham på.

– Jeg kan ikke beklage at jeg formidler bekymringer rundt direktørens lederstil, og beslutninger som blir tatt i lukkede rom. Dagsavisen/jeg tar debatten i full offentlighet. Hun velger å gå til motangrep på sin private Facebook-side, skriver han.