Microsofts nye spillkonsoll Xbox series X lanseres 10. november. Da blir Mørkredd et av de aller første norske spillene som er med i lanseringspakka.

Spillet blir en del av Microsofts «GamePass», en abonnementstjeneste hvor man får tilgang på en rekke spill mot en månedlig pris.

MOTIVERT: Koronakrisen har latt selskapet fokusere på Mørkredd, forteller Are Sundnes. Foto: Marco Villabrille

– Dette setter oss i en annen liga. Det er utrolig motiverende for oss, etter å ha lagt inn så mye tid og energi i å lage spillet. Vi vet nesten helt sikkert at vi når et stort publikum, forteller Are Sundnes, daglig leder i Hyper Games.

NRKs spillanmelder Rune Fjeld Olsen tror det kan være viktig for spillet å være en del av GamePass.

– Dette er jo et spill som i utgangspunktet ikke vil selge mange millioner eksemplarer, men det kommer i et veldig spennende marked for folk som vil ha andre spillopplevelser. Det er noen millioner mennesker som er på jakt etter spennende indiespill, sier Olsen.

Internasjonalt prisdryss

Internasjonalt har spillet allerede vunnet priser. Tidligere i år ble det også klart at selskapet skal få lage det offisielle Mummi-spillet.

Under BitSummit i Japan i fjor vant spillet pris for beste internasjonale spill. Året før vant det pris både for beste sosiale spill og mest originale spill under den internasjonale konferansen Game Connection.

– Dette legger lista høyt. Microsoft har vært veldig flinke med å promotere mindre indiespill. Det føles veldig bra at det er der veien går. Nå kommer vi side om side med de største titlene, sier Sundnes.

Olsen tror også dette kan bli et viktig springbrett for norsk spillindustri.

– Dette er den typen satsninger Norge trenger. Spill som skiller seg ut og som formidler noe interessant. Hyper Games tar et spillkulturelt skritt videre nå, sier Olsen.

INTERESSERT: Rune Fjeld Olsen har fulgt Mørkredd fra starten. Han tror spillet kan bli svært populært. Foto: Privat

Tvungen tospiller

Spillet går ut på at to figurer dytter rundt på en lysende kule, mens de løser forskjellige oppgaver. Går en figur ut i skyggen, så dør den.

De to figurene må styres samtidig. Enten må man styre begge med en kontroller, eller så kan man være to spillere som har hver sin figur.

Det norske studioet har vokst jevnt siden oppstarten i 2012, og har nå ni ansatte. De siste månedene har de nesten kun jobbet med dette spillet. Hyper Games samarbeider med den amerikanske utgiveren Aspyr for å lansere spillet til Xbox. Mørkredd kommer også til Windows 10 og Steam.