Christine Koht får Kreftforeningens hederspris

– Det er så sterkt, det er så rørende. Tenk deg det, det er helt utrolig! Jeg har så lyst til å klemme, utbrøt Christine Koht i det hun i dag fikk Kreftforeningens hederspris.

Den folkekjære programlederen og komikeren fikk påvist kreftsykdommen 2019, og har hele veien vært åpen om livet med en alvorlig sykdom.

– Det er så viktig at vi er sammen om det, det å ha kreft. For jeg er fortsatt veldig syk. Jeg har veldig mange skader og smerter.

– Jeg har lyst til å bruke det til noe

Åpenheten Koht har vist gjør at hun får prisen, som deles ut til personer som har gjort en særlig innsats innen kreftområdet.

– Når jeg ser den listen over de som har vunnet tidligere. Folk som har forsket på dette, også er det meg. Jeg har bare vært meg selv hele tiden, sa hun da hun takket for prisen.

Det var en rørt Christine Koht som i dag mottok Kreftforeningens hederspris. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Jevnlig har hun delt oppdateringer om opp- og nedturer gjennom sine egen Facebook-side, og Aftenpostens podkasten «Koht vil leve».

– Jeg husker jeg var på Radiumhospitalet, også sa jeg til mamma «Jeg har lyst til å lage podkast. Jeg har lyst til å bruke det til noe». Jeg vet at jeg har en stemme, og jeg kjente at jeg kan bruke den på vegne av veldig mange.

– Fjerner skam og tabuer

– Det er utrolig inspirerende å følge med på hennes åpenhet og mot. Christine Koht gir kreftsaken et ekte ansikt, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en pressemelding.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier Kohts åpenhet har vært en inspirasjon. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Programlederen ble hedret mandag ettermiddag, da Kreftforeningen reiste hjem til Kohts mor for å dele ut prisen.

– Vi har aldri vært i nærheten av å nå, berøre, engasjere og inspirere like mange som Koht har gjort siden hun fikk diagnosen kreft med spredning, sier Ross.

Videre understreker Kreftforeningen at åpenheten Koht har vist, har bidratt til å hjelpe andre med å komme seg igjennom vanskelighetene som følger med en kreftsykdom.

– Vi er overbevist om at Kohts åpenhet har bidratt til å fjerne skam blant kreftpasienter som endrer utseende etter behandlingen og ikke orker å gå ut og møte omgivelsenes blikk. Hun har gitt kreftsaken et ekte ansikt, sier Ross.

I oktober delte Koht denne videoen av hennes første tur på butikken på elleve måneder. Du trenger javascript for å se video. I oktober delte Koht denne videoen av hennes første tur på butikken på elleve måneder.

«Du er helt konge»

Koht får et maleri som viser en strålende blid kong Harald med følgende tekst: «Du er helt konge», laget av bildekunstner Hege Holen Paulsrud.

– Oi, guri så gøy. Det passer så bra! Så fint, sa Koht da bildet ble avduket.

Koht får maleriet «Du er helt konge», laget av bildekunstner Hege Holen Paulsrud. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Mandagens pris føyer seg inn i en rekke priser programlederen har vunnet etter at hun først fortalte om kreftsykdommen.

I november 2019 vant hun prisen «Årets forbilde» under Se og Hørs kjendisgalla. Like etter kåret VG henne til «Årets navn» for 2019.

I tillegg vant podkasten «Koht vil leve», som i 2019 hadde over 1,1 millioner avspillinger, prisen for årets radiodokumentar under Prix Radios prisutdeling.

Blant de tidligere vinnere av Kreftforeningens hederspris, er også den tidligere journalisten og skribenten Thea Steen, som blant annet frontet en av kreftforeningens kampanjer for livmorhalskreft.