«Årets forbilde»: – Det bærer Christine videre

– Det har nesten ikke gått innover Christine at hun har blitt «Årets forbilde», sier en rørt mamma Kirsten Koht, som onsdag var gjest i Dagsrevyen.

Det var under Se og Hørs kjendisgalla at NRK-profilen fikk forbildepris, som hennes mor tok imot på vegne av datteren. Juryen sa at Christine Koht får prisen for sin åpenhet rundt kampen mot kreft.

– Å være så syk som Christine, som har vært sengeliggende i ett år, og så få «Årets forbilde»-pris! Hun takker alle rundt seg. Hun har klart å bruke stemmen sin, å gjøre det hun har gjort med åpenhet og modighet, sier mamma Koht.

Skammer seg over utseendet sitt

Komikeren har en sjelden form for føflekkreft. 52-åringen har vært åpen om kreftsykdommen i podkasten «Koht vil leve» og i sin faste avisspalte i Aftenpostens A-magasin.

Hun har også delt en rekke bilder av seg selv på sosiale medier.

– Mens Christine jobbet med podkasten sa hun veldig tydelig at hun er skamfull av utseendet sitt og at hun ikke tør å vise seg ute. Men, kom frem til at hun måtte gjøre noe med det, sier mamma Koht.

– I dag er Christine fortsatt skamfull. Når hun ser seg i speilet snur hun seg vekk. Speilet på toalettet på Sunnaas der hun får behandling, er dekket med en stor kladd der det står «jeg er sterk».

Christine Koht om da hun skulle begynne med rehabilitering på Sunnaas sykehus. Du trenger javascript for å se video. Christine Koht om da hun skulle begynne med rehabilitering på Sunnaas sykehus.

Humor midt oppi det hele

Mamma Koht forteller at det har hjulpet datteren å være åpen om sykdommen.

– Hun har jo en stemme i samfunnet, og det å plutselig bli syk og ikke få brukt stemmen var veldig vanskelig.

Da kom ideen om podkast og åpenhet.

– Og gjennom videosnutter hun legger ut som er veldig kostelige. Christine er veldig sårbar og har ingen lette dager, likevel klarer hun å trekke frem humoren og se det morsomme i mange situasjoner.

Hvordan går det egentlig med Christine nå?

– Christine har vært nær døden mange ganger. Hun er så syk at jeg tror ikke engang hun klarer å se på dette innslaget. Vi tar en dag av gangen og takker for hver dag, sier Kirsten Koht.