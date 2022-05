Charlotte Frogner er nye «Valborg»

I dei gamle filmane var det Aud Schønemann som spelte rolla som «Valborg Jensen».

No er det Charlotte Frogner sin tur.

Det har allereie vore kjend at Anders Baasmo speler «Egon», John Carew er «Benny» og «Kjell» blir spelt av Elias Holmen Sørensen.

«Nye» Olsenbanden. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Valborg er kona til Kjell, som frå dei tidlegare filmane er kjend for å vere litt skeptisk.

– Eg hadde ikkje trudd, då eg sat heime i skinnsofaen på 80-talet, at eg ein dag skulle få spele Valborg, seier Frogner.

Charlotte Frogner, kjend frå blant anna «Side om side» speler Valborg i den nye Olsenbanden-filmen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Ho seier Olsenbanden-universet var ein del av oppveksten hennar, og meiner det ligg ein enorm verdi i at filmane famnar både store og små.

– Det var noko ein fekk lov til å sjå saman med foreldra sine. Eg synest det var heilt fantastisk.

– Miksen av det gøyale, samtidig som det var ein spenning der og noko litt skummelt, seier ho.

Ho innrømmer også at det er skummelt å spele ein karakter så mange har eit forhold til.

Valborg, o o ye ye

Skal vi tru skodespelarane var det ikkje berre lett å spele eit av norsk filmhistorie sitt mest kjende «power-couples».

Kjell og Valborg er blant norsk filmhistorie sine aller mest kjende par. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Vi har kanskje ledd litt for mykje, seier Frogner.

– Litt i meste laget, legg Sørensen til. Altså han som speler «Kjell».

Dei mimrar tilbake til innspelinga som ein lang sommarferie saman.

– Når eg førebudde meg på rolla måtte eg spørje meg sjølv «kven ville Kjell og Valborg vore i dag?», fortel Frogner.

Skal stele «Skrik»

Sidan 1969 har nordmenn blitt kjend med Olsenbanden gjennom eit titals filmar.

2. september får vi sjå dei i ny drakt.

Denne gongen er det verken gull eller pengar dei vil ha tak i, men eksklusiv kunst.

I filmen «Olsenbanden – Siste skrik» er målet til den ambisiøse, og noko uheldige, kriminelle gjengen å stele fleire Skrik-måleri frå Munchmuseet.

Fleire kjende ansikt

Om du har sett NRK-serien «Side om side» vil du truleg kjenne att ein annan skodespelar.

Vidar Magnussen speler i rolla som «kriminalbetjent Hermansen», som er bestemt på å stoppe den kjende krimgjengen.

Andre kjende ansikt er Tarjei Sandvik Moe, kjend som Skam-Isak.

I tillegg kan ein sjå komikarane Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik i filmen.

Det gode gamle, og nye

Produsent John Einar Hagen er ein av dei som har jobba med filmen i lang tid.

Han håpar og trur at folk kjem til å like den nye filmen. Både dei som har vore Olsenbanden-fans i lang tid, men også ein ny generasjon som ikkje kjenner universet.

PRODUSENT: John Einar Hagen har tatt på seg den vanskelege oppgåva med å fornye eit univers mange nordmenn har vakse opp med. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det er med ærefrykt at me har gått laus på ein ny start for Olsenbanden, seier Hagen.

Han seier at dersom publikum likar filmen dei lagar, så er dei førebudde på å lage fleire med rollelista vi møter i filmen som kjem til hausten.