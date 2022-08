– Det kommer til å bli varmt.

Det sier Edvard Smith Save, én av to frontmenn i rockebandet Brenn.

– Vi satser på at ingen brenner opp, men hvem vet. Kanskje det er potensiale for et lite brent armhår, fortsetter 25-åringen.

Sammen med makker Rémy Malchère Pettersen skal han og resten av bandet spille første konsert på Øyafestivalens største scene onsdag klokken 15.

– Vi skal gi jernet, gi hardplast, resirkulert papp, vi skal gi alt vi har!

Rémy Malchère Pettersen (t.v.) og Edvard Smith Save gleder seg til å spille for fullsatt publikum på Øyafestivalens hovedscene. Foto: Trygve Heide / NRK

Den aller første konserten spiller Kings of Convenience en time tidligere.

Dermed sparker de i gang det som blir den første fullskala festivalen i Tøyenparken på tre år.

– Det blir en opplevelse uten like. Det blir litt som paintballbursdag, kyssing og masse pizza rett i kjeften på én gang, sier Smith Save.

Det er likevel ikke første gang Brenn opptrer på festivalen. Etter gjennombruddet i 2019 rakk rockebandet å spille på både Øya og Roskilde i Danmark, før konsertvirksomheten brått tok slutt under pandemien.

Bandet liker kyssing – noen ganger også med hverandre. Her fra konsert på Slottsfjellfestivalen tidligere i sommer. Foto: Eskil Olaf Vestre / NRK P3

Sånn skulle det forbli i tre lange år. Det var på nippet til at de satte et punktum for hele Brenn.

Derfor blir gjensynet med publikum en ekstra stor glede når de på nytt skal opptre på Norges største festival.

– Vi er tre år eldre, modne, hårfestet mitt er dårligere, jeg er fem kilo tyngre, men energinivået er på topp! Så jeg er ikke stressa, sier en lattermild Smith Save.

Edvard Smith Save (t.v.) er klar for konsert. Men med et litt dårligere hårfeste enn for tre år siden. Foto: Trygve Heide / NRK

Gleder seg til å ta imot folk

Øyafestivalen teller rundt 100.000 enkeltbesøk i løpet av de fem dagene den står på. Inne på selve festivalområdet er det plass til 20.000 om dagen.

Torsdagspasset var allerede utsolgt i desember i fjor og de resterende billettene ble revet vekk ved midten av juni.

– Dét er vi ganske fornøyd med, sier Jonas Prangerød, Øyafestivalens PR-sjef.

– Etter to somre med usikkerhet, lurer man jo også litt på om folk vil tilbake til det samme. Så det er kjempegodt å se at det er det de vil.

PR-sjef Jonas Prangerød gleder seg til å skue over publikumsmengdene under årets Øyafestival. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

På programmet står internasjonale tungvektere som Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + the Machine sammen med norske favoritter som Emilie Nicolas, Aurora og Girl in red.

I fjor ble det gjennomført et nedskalert arrangement i Tøyenparken, for 1000 publikummere delt på to kohorter. Det var fint da, forteller PR-sjefen, men langt fra den normale festivalopplevelsen.

– Det er jo dette vi vil drive med, fullskala festival.

Marie Ulven, bedre kjent som Girl in red, har høstet positiv omtale internasjonalt. Nå er artisten fra Horten klar for sin andre Øya-konsert. Foto: Musikkrommet / NRK

Selv gleder han seg til å se innflytelsesrike Nick Cave og det litt mindre kjente, franske metall-bandet Alcest.

– Men det handler vel så mye om å stå og ta innover seg publikums entuasiasme. Det er flere konserter hvor jeg skuer vel så mye utover publikum som jeg ser på scena.

God stemning og baluba

Brenn lover publikum et forrykende show.

– Jeg håper publikum er innstilt på et show som inneholder kontrollert kaos, baluba, god stemning og masse tut og kjør! Bare nyt det. Herregud, det er Øya! utbryter Smith Save.

Gitarist Nacho stupte ut i publikumshavet under årets Slottsfjellfestival. Kanskje følger Edvard Smith Save i samme fotspor når Brenn opptrer på Øyafestivalen. Foto: Eskil Olaf Vestre / NRK P3

Pettersen er enig:

– For oss blir jo den største avslutninga på hele sommeren. Jeg håper det vil føles sånn å være der også.