Bremnes: – Sårbarheten hennes betydde mye for mange

Anne Grete Preus døde natt til søndag 62 år gammel etter å ha kjempet mot kreften siden 2007.

Søndag blir hun hyllet av venner og kolleger i Musikk-Norge, som Preus har preget i fire tiår.

– Jeg vil huske henne som levende, åpen, interessert, nysgjerrig og modig, sier artist Kari Bremnes til NRK.

Kari Bremnes kjente Preus etter mange år i samme bransje og beskriver henne som venn.

– Å møte henne var som en kontinuerlig samtale. Hun var en inspirasjon for meg og for mange av oss, sier hun.

– Modig menneske

– Hun hadde motet med å tro på å synge om sin egen sårbarhet. At hun turte det, hadde relevans for veldig mange flere enn hun, sier Bremnes.

Kari Bremnes er en norsk sanger, komponist og tekstforfatter, som platedebuterte i 1980. Foto: Øyvind Toft

Bremnes mener Preus var et forbilde for mange jenter i musikken, og inspirerte med sitt mot.

På Twitter skriver Bremnes: «Anne Grete Preus. Modige menneske. Rystende at hun har reist».

– Brøyta sin egen vei

– Hun passa jo ikke inn i det bildet vi har av kvinner i musikk, særlig ikke på den tida der. Hun trossa ganske mange ting og brøyta sin egen vei, sier Bremnes.

Rockeartisten vant Spellemannprisen hele fire ganger. Tre av dem for suksessalbumet Millimeter i 1994. Dette året mottok hun prisene for årets kvinnelige artist, årets album og årets hit.

Bremnes var rystet og synes det er veldig sørgelig å høre om Preus’ bortgang, da NRK snakket med henne etter at nyheten var ute.

– Jeg ville trodd at Anne Grete hadde så mye mer å gi, og mange flere sanger å skrive. Hun betyr så mye for så mange mennesker. Hun var på parti med det menneskelige i oss, sa Bremnes.

Anne Grete Preus, Kari Bremnes og Ole Paus mottok Anders Jahres Kulturpris 2018.

Kulturprisen er den største æresbevisningen for fremragende kulturell innsats i Norge.

KULTURPRIS: Anne Grete Preus, Ole Paus og Kari Bremnes vant i 2018 Anders Jahres kulturpris. – Det er den høysthengende kulturprisen i Norge. At hun fikk den var veldig fortjent, sier Paus til NRK. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Fra dyslektiker til sangpoet

– Modighet vil jeg fremheve av mange grunner. Bare det at hun var dyslektiker og ble en av våre fineste sangpoeter. At hun leste masse, ville vite og hadde så mye kunnskap, sier Bremnes.

Hun beskriver Preus som profesjonell og mener at det er en av mange grunner til at Preus var et forbilde.

– Hun tok ikke lett på noen ting.

Bremnes forteller at det ikke går an å måle betydning Preus hadde på folk.

– Det er vanskelig å måle. Men den var megastor. Bare måten hun møtte publikum på og de rundt seg. Hvordan hun lagde et univers som nådde så mange mennesker.

Hun legger til at hun er glad og takknemlig for at hun fikk møte og kjenne Preus.