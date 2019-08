Anne Grete Preus er død, 62 år gammel

Den folkekjære artisten døde i natt etter en tids sykdom, ifølge hennes mangeårige venn og manager Rune Lem.

– Anne Grete var en praktfull artist og et nært og sjenerøst menneske. Vi som var nær henne sørger nå, sier Lem til NRK.

Rockeartisten vant Spellemannprisen hele fire ganger. Tre av dem for suksessalbumet Millimeter i 1994. Dette året mottok hun prisene for årets kvinnelige artist, årets album og årets hit.

Hennes karriere har vært preget av sterke tekster med et samfunnsengasjement og psykologisk dyp.

Anne Grete Preus under åpningen av Tone Vigelands smykkeutstilling i Dronning Sonja Kunststall i september 2018. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Å synge om hverdagen, er ikke den største kunsten, men det er det å synge sant om livet, tørre å ta bort den forskjønnende glasuren. Det er første og siste bud i all kunst. Og det er det vanskeligste av alt. For det vanskeligste av alt er å ikke bedra seg selv», sa hun i takketalen da hun i 2018 ble tildelt Anders Jahres Kulturpris for sitt virke som sangpoet.

Syk

Preus har vært åpen om hvordan livet forandret seg da hun i 2007 fikk beskjed om at hun hadde nyresvulst.

– Man må ikke la de tingene som er uvesentlige i livet spille noen rolle. Det er fantastisk å finnes til. Den tiden en har i livet, må man ta godt vare på, sa hun til NRK etter sykdommen.

Anne Grete Preus på musikkfestivalen Norwegian Wood i Frognerbadet i 2004, tre år før hun ble syk. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Før sommeren ble alle konsertene hennes avlyst, etter at Preus på nytt ble syk.

«Rehabiliteringen etter Anne Grete Preus sin sykdom viser seg å ta lengre tid enn først antatt. Vi har derfor i samråd med lege tatt den tunge avgjørelsen om å måtte avlyse alle konserter, foreløpig frem til 1. november 2019,» opplyste hennes management foran konserten som skulle vært i Oslo Konserthus.

Egne låter

Allerede på 70-tallet skrev hun egne låter, sang og spilte gitar.

Hun har spilt i rockebandene Veslefrikk og Cancan. I 1988 debuterte som soloartist med Fullmåne-albumet, hvor hun satte musikk til tekster av Jens Bjørneboe.

SPELLEMANN: Anne Grete Preus ble den store Spellemann-vinneren I 1994. Hun var nominert i tre klasser, og vant dem alle. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det var en duodebut, for jeg lener meg så tungt til tekstene som jeg visste var av høy kvalitet. Det var skummelt, for det var mange som hadde et veldig personlig forhold til lyrikken hans, fortalte Preus i 2013.

Totalt ble det ti soloalbum.

Ved siden av Spellemannpriser, har hun mottatt Prøysenprisen (2007), Edvardprisen (2008) og Gamlengprisen (1992/2013). I 2013 ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame og fikk hedersprisen under Spelemann samme år.

Hun er kjent for sanger som Fryd, Sommerfuglvinger, Jeg er en by, Månens elev, Millimeter, Amatør, Når himmelen faller ned og Et sted å feste blikket.

Hun har også gjendiktet Bob Dylan, og våren 2017 startet hun som professor II ved universitet i Agder, der hun underviste studenter i låtskrivning.

Hun var en anerkjent liveartist, og har spilt sammen med mange musikere, samt Kringkastingsorkestret. NRK sendte i 1994 hele konserten hennes fra turneen etter suksessalbumet «Millimeter»:

Samfunnsengasjement

Anne Grete Preus var en samfunnsengasjert musiker som var opptatt av etiske problemstillinger.

Temaer som går igjen i Preus' tekster er følelsen av å stå utenfor, ensomheten og lengselen etter tilknytning.

PRODUKTIV: Anne Grete Preus i 2004 med sin nye stolthet: En nyutgave av en Gibson 353 fra 1959. Bildet ble tatt rett før hun slapp platen «Når dagene roper». Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

«Samtidig skinner omsorgen og viljen til å synliggjøre andre mennesker gjennom den. Hjertebank. Og sjelefred. Tekstene ligger og dirrer nettopp i dette spenningsfeltet mellom hjertebankens energi, uro og begjær, og sjelefredens ro og innsikt,» står det i biografien på artistens hjemmeside.