Den 65. utgåva av Grammy-utdelinga fekk ein røff start for dronninga av pop. Då ho vann den første prisen for beste R & B-song med låten «Cuff it» sat ho fast i kø.

– Beyoncé er på veg, fortalde kveldens vert Trevor Noah før han vitsa om den heftige trafikken i Los Angeles.

– For første gong på tre år er vi live frå Los Angeles! Verdas beste by, om ein ser vekk frå eit par andre, sa komikar og kveldens vert Trevoar Noah under åpninga. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

«Musikkindustriens Oscar-utdeling» kom seg likevel på beina med eit forrykande show i fullstappa Crypto.com Arena.

Grammy-vinnarane 2023 Ekspandér faktaboks Årets album - album of the year Voyage - ABBA

30 - Adele

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Renaissance - Beyoncé

Good Morning Georgeous - Mary J. Blige

Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

Special - Lizzo

Harrys House - Harry Styles Årets plateinnspilling - record of the year Don’t Shut Me Down - ABBA

Easy on Me - Adele

Break My Soul - Beyoncé

Good Morning Gorgeous - Mary J. Blige

You and Me on the Rock - Brandi Carlile & Lucius

Woman - Doja Cat

Bad Habit - Steve Lacy

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

About Damn Time - Lizzo

As It Was - Harry Styles Årets sang - song of the year Abcdefu - Sara Davis

About Damn Time - Lizzo

All Too Well (10 minute version) - Taylor Swift

As it Was - Harry Styles

Bad Habit - Steve Lacy

Break My Soul - Beyoncé

Easy on Me - Adele

God Did - DJ Khaled & Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Just Like That - Bonnie Ratt Årets nykommer - best new artist Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg Beste pop-soloopptreden - Best Pop Solo Performance Easy On Me - Adele

Moscow Mule - Bad Bunny

Woman - Doja Cat

Bad Habit - Steve Lacy

About Damn Time - Lizzo

As It Was - Harry Styles Beste popduo/gruppeopptreden - Best Pop Duo/Group Performance Don't Shut Me Down - ABBA

Bam Bam - Camila Cabello Featuring Ed Sheeran

My Universe - Coldplay & BTS

I Like You (A Happier Song) - Post Malone & Doja Cat

Unholy - Sam Smith & Kim Petras Beste tradisjonelle popvokalalbum - Best Traditional Pop Vocal Album Higher - Michael Bublé

When Christmas Comes Around... - Kelly Clarkson

I Dream Of Christmas (Extended) - Norah Jones

Evergreen - Pentatonix

Thank You - Diana Ross Beste popvokalalbum - Best Pop Vocal Album Voyage - ABBA

30 - Adele

Music Of The Spheres - Coldplay

Special - izzo

Harry's House - Harry Styles Beste dans/elektroniske opptak - Best Dance/Electronic Recording - Break my Soul - Beyoncé

Rosewood - Bonobo

Don't Forget My Love - Diplo & Miguel

I'm Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha

Intimidated - KAYTRANADA Featuring H.E.R.

On My Knees - RÜFÜS DU SOL Beste danse-/elektroniske musikkalbum - Best Dance/Electronic Music Album Renaissance - Beyoncé

Fragments - Bonobo

Diplo - Diplo

The Last Goodbye - ODESZA

Surrender - RÜFÜS DU SOL Full oversikt over Grammy Awards-vinnarane her.

Harry Styles framførte songen «As it was». Han vann pris for beste album og beste popvokal-album med «Harry's House» Foto: Chris Pizzello / AP

Historisk popdronning

I 2021 fekk Beyoncé Knowles sin 28. Grammy-pris, og ho blei dermed den mestvinnande kvinna i prisutdelinga si historie.

For tredje gong i karrieren var 41-åringen nominert i alle dei tre toppkategoriane årets plate, song og album.

I løpet av natta innkasserte ho altså fire prisar, for beste R & B-låt med «Cuff It», beste dance/electronic-låten «Break My Soul», beste tradisjonelle R & B-oppføring med «Plastic Off the Sofa» og for albumet «Renaissance».

I år var Beyoncé nominert i ni kategoriar. I løpet av karrieren har ho hatt totalt 88, like mange som ektemannen Jay-Z. Foto: Chris Pizzello / AP

Med allereie 28 prisar under beltet trong ho minst fire prisar for å bli den mestvinnande artisten i Grammy si historie. Beyoncé dytta med det den ungarsk-britiske dirigenten Georg Softi ned frå Grammy-trona, som i løpet av sitt liv fekk 31 prisar.

Då rekorden var eit faktum var det ein overvelda vinnar som tok scena.

– Eg prøver å ikkje bli for emosjonell, men berre ta innover meg denne kvelden, sa Beyoncé.

Pris til bergensar

Jens Christian Liven Isaksen med artistnamnet Isak Swing frå Bergen, er co-produsent på Beyoncé-låten «Break My Soul». Han var dermed nominert i dei tre kategoriane årets album, årets plateinnspeling og beste dans/elektroniske opptak.

I den siste kategorien lukkast han med å vinne ein av dei gjeve grammofon-statuettane.

– Kjempestas, satsar på fleire prisar i løpet av natta, sa Isaksen til VG etter å ha vunne.

Med det blei han femte norske vinnar av ein Grammy-pris, ifylgje Music Norway

Årets album til norgesaktuell artist

Coldplay-vokalist Chris Martin gav ut prisen for årets innspeling, som gjekk til Lizzo.

Ho blei for alvor kjend for eit større publikum i 2019, og i 2022 har ho gjort seg bemerka med låten «About damn time».

Artisten har brukt sin kjendisstatus til å framsnakke kroppspositivitet, og mana i sin takketale for å akseptere den ein er.

Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Lizzo fortalde at ho bestemde seg for å vie livet til å lage positiv musikk etter at Prince døydde i 2016.

– Det var på ei tid der positiv musikk ikkje var mainstream. Eg følte meg misforstått, men eg forblei sann mot meg sjølv for å gjere verda til ein betre stad. No er det så mange songar om kroppskjærleik, å vere komfortabel i eige hud – og berre det å kjenne seg jævlig bra, sa ho til ståande applaus.

Ho vann og pris for beste remiks med same låt. Lizzo skal ha konsert i Oslo Spektrum 17. februar.

Fleire nominasjonar til Noreg

Blant dei nominerte var lydteknikaren og musikkprodusenten frå Skien, Morten Lindberg. Han vann sin første Grammy i 2020 etter å ha blitt nominert heile 28 gonger.

Morten Lindberg vann sin første Grammy-pris i 2020. Foto: FREDERIC J. BROWN / FREDERIC J. BROWN / AFP

I år var han nominert til tre nye prisar i to kategoriar. For arbeidet på albuma «Picturing the Invisible: Focus 1» og «Tuvayhun — Beatitudes for a Wounded World» var han nominert til to prisar i kategorien for «Best immersive audio album».

Og for arbeidet med «Tuvayhun — Beatitudes for a Wounded World», der dirigent Anita Brevik, Nidarosdomens Jentekor og Trondheimsolistene medverkar, var han også nominert i kategorien «Best engineered album classical».

Før utdelinga i år sa Morten Lindberg til NRK at han hadde ei god kjensle.

– «Tuvayhun — Beatitudes for a Wounded World» er noko av det beste eg nokon gong har vore med å lage. Her føler eg vi har treft på magien. Så i år er følelsen ganske bra.